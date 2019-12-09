KADIN

Herkesin derdi selülit! 7 adımda savaş açın

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Kadınların kurtulamadığı cilt problemlerinin başında selülit geliyor. Selüliti ortadan kaldırmak için ise birkaç basit yöntem var. Diyetisyen Melda Demiröz, 7 adımda selülitten kurtulmanın mümkün olduğunu söyledi.

Selülit hakkındaki genel kanı fazla kilo ile ilişkili olduğuna yöneliktir. Ancak selülit hormonal ve genetik yapı ile yaşam biçiminden etkilenir. Bu yüzden zayıf denilebilecek kiloda olan kişilerde de görülebilir. Kadınlarda selülite erkeklere oranla çok daha fazla rastlanır çünkü yağ hücrelerinin, kasların ve bağ dokularının erkek ve kadın derisinde dağılma şekilleri farklıdır. Ayrıca kadınlardaki östrojen seviyesi erkeklere oranla çok daha yüksek olduğu için yağ birikimi artar ve selülit oluşur. Kadınlar selülitlerinin hangi derecede olduğunu ise oldukça merak ederler.

Özellikle yaz aylarında kadınları çok rahatsız eden selülitler için önlem almak şart. Sağlıklı besinler ve hareketli bir yaşamla bu sorunun önüne geçilebiliyor. Diyetisyen Melda Demiröz, 7 sağlıklı yöntemle problemin aşılabileceğine dikkat çekti. İşte 7 adımda selülitle savaşmanın yolu!


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Yani sürekli tükettigimiz şeyler ;/ Nerede lezzetli yemesi keyif veren bir şey varsa sağlıksız. Nerede yavan tatlı lezzetsiz yemesi yoğun çaba irade gerektiren bir şey varsa sağlıklı ;( Sonuç: Haliyle çoğumuz kötü besleniyoruz.
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