Herkesin derdi selülit! 7 adımda savaş açın

Selülit hakkındaki genel kanı fazla kilo ile ilişkili olduğuna yöneliktir. Ancak selülit hormonal ve genetik yapı ile yaşam biçiminden etkilenir. Bu yüzden zayıf denilebilecek kiloda olan kişilerde de görülebilir. Kadınlarda selülite erkeklere oranla çok daha fazla rastlanır çünkü yağ hücrelerinin, kasların ve bağ dokularının erkek ve kadın derisinde dağılma şekilleri farklıdır. Ayrıca kadınlardaki östrojen seviyesi erkeklere oranla çok daha yüksek olduğu için yağ birikimi artar ve selülit oluşur. Kadınlar selülitlerinin hangi derecede olduğunu ise oldukça merak ederler.

Özellikle yaz aylarında kadınları çok rahatsız eden selülitler için önlem almak şart. Sağlıklı besinler ve hareketli bir yaşamla bu sorunun önüne geçilebiliyor. Diyetisyen Melda Demiröz, 7 sağlıklı yöntemle problemin aşılabileceğine dikkat çekti. İşte 7 adımda selülitle savaşmanın yolu!



