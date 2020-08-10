Herkesin düştüğü hatayı yapmayın! Evde iple kaş ve bıyık alırken...

Yüzümüzdeki tüylerden kurtulmanın ağda, ip, tıraş bıçağı, epilasyon gibi birçok alternatifi var. Peki birisi gelip size evde de kaşlarınızı ve bıyıklarınızı ip yardımıyla kendi başınıza alabileceğinizi söylese ne dersiniz? İnanmamakla büyük hata edersiniz. Nasıl olduğunu öğrenmek için adım adım iple kaş bıyık alma tekniğini anlattığımız yazımızı okumaya devam edin!

KULLANACAĞINIZ İPİ SEÇİN

Eğer kaşlarınızı ve bıyıklarınızı iple almaya karar verdiyseniz yapmanız gereken ilk şey ince bir ip seçmek olacak. Ardından bu işlem için kullanacağınız ipi yaklaşık 4 karış uzunluğunda kesin ve ipi ikiye katlayarak tam ortasından 8 rakamı oluşacak biçimde kıvırın.

AYNANIN KARŞISINA GEÇİN

Kaşlarınızı ve bıyıklarınızı alacağınız yerin iyi ışık alıyor olması çok önemli. Bu işlemi karanlık bir ortamda gerçekleştirirseniz kaş ve bıyık bölgenizde bulunan minik ve ince tüyleri görmeme ihtimaliniz çok yüksek. Bu da başarılı bir sonuca ulaşmanızı engelleyecektir.

ÖNCE KAŞLAR

Hazırsak önce kaşlarımızı almaya başlayalım! İlk olarak kaşlarınızı bir kaş fırçası ya da tarağı yardımıyla aşağı yukarı doğru tarayın. bu hem kaşlarınızda fazlalık olan bölgeleri daha net görebilmenizi sağlayacak hem de uzamış kaşlarınızı kesebileceksiniz.