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Herkesin düştüğü hatayı yapmayın! Evde iple kaş ve bıyık alırken...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Evde ip ile kaş ve bıyık almanın çok mu zor olduğunu düşünüyorsunuz? O zaman yanılıyorsunuz! Hem çok pratik hem de ekomik bir işlem olan ip ile kaş ve bıyık almak, ilk başlarda zor gibi görünse bile eliniz alıştıktan sonra bu işi kolayca kavrayacaksınız. Hazırsanız ev ortamında ip ile tüylerin nasıl alındığını inceleyelim.

Herkesin düştüğü hatayı yapmayın! Evde iple kaş ve bıyık alırken...

Yüzümüzdeki tüylerden kurtulmanın ağda, ip, tıraş bıçağı, epilasyon gibi birçok alternatifi var. Peki birisi gelip size evde de kaşlarınızı ve bıyıklarınızı ip yardımıyla kendi başınıza alabileceğinizi söylese ne dersiniz? İnanmamakla büyük hata edersiniz. Nasıl olduğunu öğrenmek için adım adım iple kaş bıyık alma tekniğini anlattığımız yazımızı okumaya devam edin!

KULLANACAĞINIZ İPİ SEÇİN

Eğer kaşlarınızı ve bıyıklarınızı iple almaya karar verdiyseniz yapmanız gereken ilk şey ince bir ip seçmek olacak. Ardından bu işlem için kullanacağınız ipi yaklaşık 4 karış uzunluğunda kesin ve ipi ikiye katlayarak tam ortasından 8 rakamı oluşacak biçimde kıvırın.

AYNANIN KARŞISINA GEÇİN

Kaşlarınızı ve bıyıklarınızı alacağınız yerin iyi ışık alıyor olması çok önemli. Bu işlemi karanlık bir ortamda gerçekleştirirseniz kaş ve bıyık bölgenizde bulunan minik ve ince tüyleri görmeme ihtimaliniz çok yüksek. Bu da başarılı bir sonuca ulaşmanızı engelleyecektir.

ÖNCE KAŞLAR

Hazırsak önce kaşlarımızı almaya başlayalım! İlk olarak kaşlarınızı bir kaş fırçası ya da tarağı yardımıyla aşağı yukarı doğru tarayın. bu hem kaşlarınızda fazlalık olan bölgeleri daha net görebilmenizi sağlayacak hem de uzamış kaşlarınızı kesebileceksiniz.

İPİ KULLANMAYA BAŞLAYIN

Hazırlamış olduğunuz ipin bir tarafını baş ve işaret parmağınıza diğer tarafını ise dişlerinizin arasına alın. Eğer ipi ağzınıza değdirmek istemezseniz ipin bu kısmını da diğer parmaklarınıza dolayabilirsiniz.

HAREKET ETTİRİN

Şimdi ipi kaş fazlalıklarınızın olduğu bölgede makas şeklinde hareket ettirin. Bu hareketi yaparken ilk başlarda hata yapmanız çok normal. Özellikle bu bölgedeki deriyi ipin arasına kaptırarak tahriş olmasına neden olabilirsiniz. Bunu önlemek için kaş kemiğinizin olduğu bölgeyi gergin tutabilirsiniz. Ayrıca kaşlarınızı tek seferde değil de adım adım almak sizi daha başarılı bir sonuca ulaştırır. Ayrıca ilk başlarda profesyonel olmadığınız için kaşlarınızın şeklini değiştirmek yerine sadece dağınıklıkları düzeltmeye çalışmak yararınıza olur.

ŞİMDİ BIYIKLAR

Bıyıklarınızı da kaşlarınıza benzer bir teknikle alabilirsiniz. İlk olarak ipi ellerinize dolayın. Ardından bıyık bölgenizde iple alacağınız bölgeyi dilinizle şişirin. Bu yöntem ipin derinizi kapmasına engel olur. Sonrasında ileri geri hareketlerle tüyleri ipe sıkıştırarak kopmalarını sağlayın. Bu hareketi aynı bölgede arka arkaya tekrarlamaya özen gösterin çünkü bu bıyık bölgenizi tahriş edebilir.

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