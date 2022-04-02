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Herkesin gözü önünde korkunç olay! Üzerine benzin döküp kendini yaktı

02.04.2022 18:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ta herkesin gözü önünde korkunç bir olay meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen bir kişi benzin döküp kendini yaktı. Dehşete düşüren anlar bir güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Şahsın vücudunda 3. derece yanık olduğu, hayati tehlikesinin ise bulunmadığı öğrenildi.

Korku dolu anların yaşandığı olay, alınan bilgilere göre, Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesine bağlı Postane Caddesi’nde meydana geldi. Öne sürülen iddialara göre, uyuşturucu bağımlısı olan H.C. (40) isimli bir kişi, uyuşturucu kullandıktan sonra benzin dolu bidonu alıp sokağa çıktı.

HERKESİN GÖZÜ ÖNÜNDE KENDİNİ YAKTI

Bir müddet bidon ile sokakta gezen H.Ç., daha sonra benzini üstüne döktü. Herkesin gözü önünde çakmak ile kendini alev topuna dönüştüren H.Ç.’yi vatandaşlar su ve battaniye ile söndürdü.

VÜCUDUNDA 3. DERECE YANIK OLUŞTU

Haber verilmesi ile olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesinden sonra şahsı Afşin Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. H.C.’nin vücudunda 3. dereceden yanık olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. (İHA)

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Kahramanmaraş
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