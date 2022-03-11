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Herkesin konuştuğu Metaverse'e nasıl girilir? İşte popüler metaverse platformları

11.03.2022 12:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Metaverse, Facebook şirketinin adını Meta olarak değiştirmesi sonrası artan ilgiyle birlikte gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Metaverse kelimesini eskisinden daha çok kullanmaya başlanması ve ilgi çekici metaverse duyurularının gelmesi ile birlikte neredeyse herkes Metaverse'e dahil olmak istiyor. Peki herkesin konuştuğu Metaverse'e nasıl girilir? İşte popüler metaverse platformları...

Herkesin konuştuğu Metaverse'e nasıl girilir? İşte popüler metaverse platformları

Facebook şirketinin adını Meta olarak değiştirmesi ve geleceğe dönük planlarını açıklamasıyla birlikte eskisinden daha çok konuşulmaya başlayan metaverse'e ilgi çok yüksek. İnternet sonrası yeni bir çağı başlatacağı dahi söylenen metaverse'de arsa satışlarının da yapıldığı görülürken, yapılan duyurular ve çeşitli metaverse projelerinden gelen görüntüler de insanların metaverse'e dahil olma isteğini artıyor. Bunun için "Metaverse'e nasıl girerim?" sorusunun cevabının sıklıkla araştırıldığı göze çarpıyor. Sahiden, metaverse'e nasıl girilir ki?

Metaverse henüz emekleme döneminde. Ancak zaman içinde sürekli gelişecek. Halihazırda kullanıcıların giriş yapabildiği metaverse platformları ise mevcut. Bu platformlar ile şimdiden metaverse'ün neye benzediği konusunda bir fikir edinebilirsiniz.

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İŞTE POPÜLER METAVERSE PLATFORMLARI

ROBLOX

Roblox'ı, metaverse tarzı bir oyun olarak ifade etmemiz mümkün. Ancak Roblox'ın metaverse'e yönelik gelecek planları var. Platformun on milyarlarca kullanıcısı mevcut.

MINECRAFT

Özellikle çocukların yakından tanıdığı Minecraft, Roblox'a benzer. Aslında Minecraft da bir oyun ancak metaverse platformu olarak kabul etmek mümkün.

FORTNITE

Fortnite da sadece bir oyun olarak tanımlanıyordu ancak Fortnite'ı metaverse olarak kabul etmeye iten şey, platformun küresel etkinliklere ev sahipliği yapması oldu. Ünlü sanatçılar Fortnite'da konser verdi. Hatta filmler sergilendi.

DECENTRALAND

Sanal dünya Decentraland'de kullanıcılar, sanal araziler satın alabiliyorlar. Hatta milyonlarca dolarlık arazi satışları yapıldığı görüldü.

HORIZON WORKROOMS VE HORIZON WORLDS

Metaverse'ün tekrar ilgi görmesini sağlayan Meta şirketinin iş toplantılarına odaklanan metaverse tabanlı platformu Horizon Workrooms, ekiplerin bağlantı kurduğu, işbirliği yaptığı ve birlikte fikir ürettiği bir VR alanı olarak tanımlanıyor. Dünyanın farklı yerlerinde olsanız da bir masa etrafında ekip arkadaşlarınızla buluşmanızı sağlayan bu evren, Oculus Quest 2 başlığını gerektiriyor.

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Ayrıca, Meta'nın Horizon Worlds (eski adıyla Facebook Horizon) adında bir metaverse tabanlı çevrimiçi video oyunu da var.

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