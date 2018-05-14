'Herkesin öldü' dediği kız, günün birinde gözlerini açtı... Şimdi herkes onu konuşuyor

İşte Victoria Arlen'in zorlu serüveni ve tüm dünyaya ilham olan hikayesi...

Dört yıl sonra komadan çıkan Victoria, başarılarıyla ilham kaynağı oluyor

1 / 21 11 yaşında geçirdiği oto-immün rahatsızlığının beyninde ve omuriliğinde şişlik oluşturmasından sonra vücudunun iflas ettiğini, doktorların 'artık öldü', ailesinin ise 'Onu kaybettik!' dediğini söylesek buna inanmakta güçlük çekersiniz ama bu olay hayret uyandıracak kadar gerçek.

2 / 21 Victoria, dans etmeyi ve yüzmeyi seven aktif bir çocuktu. Ancak 11 yaşında geçirdiği ağır grip onun bayılma nöbetleri geçirmesine neden oldu; daha sonrasında ise felç etti.

3 / 21 Konuşamamaya, hareket edememeye başlayan Arlen, dört yıl boyunca bedenine hapsolmuş şekilde yaşadı. Aileye iyileşemeyeceği acı olsa da söylendi. Annesi Jacqueline, ‘Onu kaybettik!’ dedi. Doktorların 'artık öldü' demesine rağmen 4 yıl sonra hayata tutundu.

4 / 21 Kimsenin bilmediği şey ise Victoria’nın bitkisel hayattayken herkesi duyabildiğiydi. Komaya girmesinin üzerinden iki yıl geçtikten sonra bilinci aniden yerine geldi ancak hareket edemiyordu. Etrafında konuşulanları anlayabiliyor ancak fiziksel olarak tepki veremiyordu.

5 / 21 Victoria'ya Miyelit teşhisi konuldu. *Miyelit, beyin ve omurilikte iltihaplanmayı, sinir liflerini yalıtan, beyin ve vücut arasındaki iletişimi engelleyen, koruyucu maddeyi tahrip eden veya yok eden iltihaplanma anlamına geliyor.

6 / 21 Victoria'nın annesi Jacqueline şöyle konuşuyor: 'Bir devre kartı gibiydi. Yavaşça bir şeyler kapanıyordu. Önce bacakları sürüklenmeye başladı sonra elleri tutmamaya, konuşamamaya başladı. Kızımı gözlerimin önünde kaybediyordum.''

7 / 21 'ONLARI DUYUYORDUM' Bilinci açıldıktan sonra doktorlar Victoria'nın beyninde ve omuriliğinde bazı belirtiler gözlemlediler. Doktorların ailesine beyin ölümünün gerçekleştiğini söylediğini duymuştu. Hatta hayatı boyunca bitkisel hayatta yaşayacağını söylediklerini de.Victoria, ESPN’e “Ailem bana inandı. Evimize benim için hastane odası inşa ettiler. Üç erkek kardeşim bana sürekli ben orada yatıyorken dışarıda neler olduğunu anlattılar. Güçlenmeme yardımcı oldular. Onları duyabildiğimi bilmiyorlardı aslında” dedi.

8 / 21 2010 yılında Victoria bitkisel hayattan çıktı. 2009 yılının aralık ayında annesiyle yıllar sonra ilk kez göz temasında bulundu. Bundan sonra yavaş yavaş düzelmeye başladı. Parmaklarını oynatabiliyor ve hatta el sallayabiliyordu. Ağzından önce kelimeler sonra da cümleler duyulmaya başlandı.

9 / 21 Kendi başına yemek yiyebilmeye de başladı. İlk kez akıllı telefon kullanmaya ve Facebook’a girmeye başladı. Yapamadığı tek şey ayaklarını oynatabilmekti. Beyninde ve omuriliğinde meydana gelen hasarın onu ömür boyu belden aşağı felçli bıraktığı söylendi.

10 / 21 Hemen her uzman kendisine ‘Tekerlekli sandalyeyle yaşamaya alışmalısın’ dedi.

11 / 21 Victoria inanılmaz güçlüydü. İmkansızı başarmıştı. Doktorlar ona asla yürüyemeyeceğini söylediğinde onlara inanmadı. Hayatı boyunca tekerlekli sandalye kullanmayacağını düşünüyordu. Okula tekerlekli sandalye ile geri döndü. Ancak arkadaşları kendisiyle dalga geçti. Okuldan eve gözyaşları içinde geldi. Kendine olan güvenini kaybetmişti. Umudunu yine de kaybetmedi. Victoria çocukluğundan beri yüzmeye meraklıydı. Hatta 10 yaşındayken yüzme yarışmasına katılmıştı. Victoria ayaklarını kullanamadığından bir daha asla yüzemeyeceğini düşünüyordu. Ancak kardeşleri farklı fikirdeydi. 2010 yılında onu havuza soktular. Victoria ilginç bir şekilde suyun üstünde kalmaya ve yüzmeye başladı. Yüzmek ona sadece özgürlüğünü değil güvenini de geri kazandırdı.

12 / 21 2012 yılında Victoria 17 yaşındayken Paralimpik Oyunları’na katıldı. 100 metre serbest yüzme yarışında üç gümüş bir altın madalya kazandı.

13 / 21 Londra’dan eve döndüğünde onu artık dünya tanıyordu. Victoria, motivasyon konuşmaları yapması için konferanslara davet edildi. Hikâyesini dünyaya anlattı. Milyonlarca insana ilham oldu. Mucizevi bir şekilde 11 Kasım 2015 tarihinde Victoria tekerlekli sandalyeden kalkıp ilk adımlarını attı.

14 / 21 Victoria sağlığına tamamen kavuşabilmek için günde 6 saat tedavi kapsamında çalışmaya başladı. Yavaş yavaş bacaklarının güçlendiğini hissetti. Yardımcı ekipmanlarla yürümeye başladı. Bunun üstünden beş ay geçtikten sonra 3 Mart 2016 tarihinde hiçbir yardımcı ekipman kullanmadan kendi ayakları üstünde yürüyebilmeye başladı!

15 / 21 Hayata yeniden başlamış gibiydi. Zorlu hayatına rağmen birçok şeyi başardı. Altın madalya kazandı; şimdilerde ESPN’de spor programı sunuculuğu yapıyor ve insanların gözünde bir kahraman.

16 / 21 Victoria, ''Başardıklarımın herkes tarafından bilinmesini ve benim durumumdakilere ilham olmasını istiyorum'' diye konuşuyor.

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