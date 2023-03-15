İmamoğlu ve Yavaş'a karşı iki isim konuşuluyor! Millet İttifakı'nın 'cumhurbaşkanı yardımcısı' hamlesine Cumhur İttifakı'ndan karşı hamle... Kulisler hareketlendi

Türkiye adım adım seçimlere yaklaşıyor. 14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimler öncesi siyaset kulisleri de hareketlendi. Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu açıklamasının ardından ittifaklarda da hareketlilik sürüyor. Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı açıklanırken cumhurbaşkanı yardımcısı olarak da Altılı Masa'daki diğer partilerin liderleri ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da adı açıklanmıştı. Cumhur İttifakı'nda da yeni hamlelerin planlandığı kulislerde konuşulmaya başlandı. İşte detaylar...

KULİSLERDE YENİ HAMLELER KONUŞULUYOR

BBC'de yer alan habere göre; Cumhur İttifakı'nda MHP lideri Devlet Bahçeli ile MİT Başkanı Hakan Fidan'a 'cumhurbaşkanı yardımcılığı' formülü gibi seçenekler tartışılıyor. Cumhur İttifakı'nın HÜDAPAR ve Yeniden Refah Partisi ile genişlemesi gündeme gelmişti. AK Parti'de hem cumhurbaşkanlığı hem de parlamento seçimini kazanmak adına yeni hamleler planlandığı öne sürüldü.

Her ne kadar AK Parti'de Erdoğan'ın seçimi kazanacağı konusunda bir şüphe olmadığı savunulsa da Millet İttifakı'nda İmamoğlu ve Yavaş'ın isimlerinin 'cumhurbaşkanı adayı' formülüyle seçim kampanyasına dahil edilmiş olmasına dikkat edildiği belirtiliyor. Millet İttifakı'nda Akşener'in çıkışıyla yaşanan kriz sonrası suların durulduğu süreçle birlikte yaşananların muhalif seçmeni konsolide ettiğine dair de yorumlar yapılıyor.

Bu doğrultuda AK Parti kulislerinde cumhurbaşkanlığı ile parlamento seçimleri için ittifakların genişletilmesine ek olarak seçmeni konsolide etmek amacıyla yeni formüllerin tartışılmaya başlandığı ifade ediliyor.

BAHÇELİ VE FİDAN İÇİN 'CUMHURBAŞKANI ADAYI' FORMÜLÜ

Kulislerde MHP oyları için yüzde 5-6 civarı bir tahmine işaret edilirken seçimi kazanmak adına yüzde 4-5'lik bir oya ihtiyaç olduğuna dikkat çekildiği aktarılıyor. HÜDAPAR ve Yeniden Refah Partisi'yle ittifak olasılığında belirli bir oy oranı sağlansa da bunun yeterli olmaması halinde yapılacaklara ilişkin yeni bir formül üzerinde yoğunlaşıldığı ileri sürülüyor. Ülkücü oyların Cumhur İttifakı'na yönelmesini artırmak adına ikna edilebilmesi halinde MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'cumhurbaşkanı yardımcısı' olarak ilan edilmesi formülünün de gündemde olduğu belirtiliyor.

İddiaya göre kulislerdeki düşünceler arasında seçimin kazanılması durumunda birden fazla cumhurbaşkanı yardımcısı atanması ve MİT Başkanı Hakan Fidan'ın da cumhurbaşkanı yardımcısı olarak ilan edilmesi yer alıyor ve bunun da seçmende olumlu karşılığı olacağı üzerinde duruluyor.

Öte yandan kabinedeki bakanların bir bölümünün milletvekilliğine aday gösterileceği de kulislerde konuşulanlar arasında gösteriliyor. Milletvekili listelerinde yer alma ihtimali yüksek görülen bir diğer ismin de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay olduğu ileri sürülüyor. AK Parti'de üç dönem kuralının ise katı bir şekilde uygulanıp uygulanmayacağı merak konusu.

Parlamentoda daha fazla sandalye kazanmak adına bazı illerde 'ortak liste' konusunun da gündemde olduğu ifade ediliyor ve bunun için MHP ile çalışma yapılabileceği konuşuluyor. Ancak bu konuda da henüz netlik yok.

