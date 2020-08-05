Herkesin yanlış yaptığı süpürgelik temizliği için pratik öneriler! Sadece 7 adımda muhteşem sonuç...

Süpürge temizliğinin göz ardı edildiğinden bahsederken dikkat gerektirdiğini söylememek ise hata olur. Çünkü süpürgelikler hassas alanlardır. Çizilmemesine, yıpranmamasına, renginin değişmemesine özen göstermek gerekir. Eğer zarar görürlerse evinizin dekorasyonunda göze çarpan kusurlu alanlar olarak kalırlar. Dolayısıyla kullanacağınız malzemeler oldukça önemli.
SÜPÜRGELİK TEMİZLİĞİ İÇİN HANGİ TEMİZLİK MALZEMELERİ KULLANILMALI?
Yüzeyleri çizen temizlik malzemeleri yerine, arap sabunu, yüzey temizleyici veya temizlik sirkesi kullanabilirsiniz. Temizliği hızlı bitirmek istiyor olabilirsiniz. Ancak bazı kimyasallar hızlı temizliğin yanında yıpranmış yüzeyler bırakır. Bunu önlemek için fazla kimyasal maddeleri bu yüzeylerde kullanmayabilirsiniz.
En son genel olarak silme işlemini yapmak için bir süngere ve beze ihtiyacınız olabilir. Bu bezin mikrofiber bez olmasına dikkat ederseniz sildikten sonra kıl, toz bırakmayacağı için daha rahat edersiniz.
Temizlik suyu hazırlayabileceğiniz bir kova veya büyük bir kaseyi yanınızda bulundurursanız bezinizi veya diş fırçanızı kolayca temizleyebilir ve yeniden kullanabilirsiniz.
SÜPÜRGELİK TEMİZLİĞİNDE HARİKA SONUÇLAR
Deterjanınızı bir kovaya koyun ve içine elinizi yakmayacak kadar sıcak su ilave edin.
Eldivenlerinizi elinize geçirin ve temizliğe hazır olun.
Öncelikle kirlerin yumuşaması ve tozların temizlenmesi gerekiyor. Bunun için hazırladığınız temizlik suyu ile yıkamış olduğunuz sünger yardımıyla süpürgeliği ıslatarak silin.
Parkelerinize zarar vermemek için bu işlemin fazla sulu olmamasına özen gösterin. Eğer fazla ıslanan yerler varsa bu yerleri kuru bir bezle silin.
Sıra geldi diş fırçasına. Tercih ettiğiniz deterjandan direkt olarak diş fırçasına biraz sürün. Köşeleri, çıkmayan lekeleri, elinizin ulaşamadığı bölgeleri fazla bastırmadan ve yıpratmamaya dikkat ederek fırçalayın.
Islak bir bezle fırçadan arta kalan kirleri ve deterjan kalıntılarını silin. Bu silme işleminde girintili kısımlara dikkat etmenizde fayda var. Çünkü toz parçaları burada hala kalıyor olabilir. Bunun için parmaklarınızı girinti kısıma hizalayın ki tek bir toz parçası bile kalmasın.
Süpürgelik temizliği gözünüzü korkutmasın. Aslında bu temizlik de siz kadınlar için 7 aşamada gerçekleştirilecek kadar kolay.
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