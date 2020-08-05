Herkesin yanlış yaptığı süpürgelik temizliği için pratik öneriler! Sadece 7 adımda muhteşem sonuç...

SÜPÜRGELİK TEMİZLİĞİNDE HARİKA SONUÇLAR

Deterjanınızı bir kovaya koyun ve içine elinizi yakmayacak kadar sıcak su ilave edin.

Eldivenlerinizi elinize geçirin ve temizliğe hazır olun.

Öncelikle kirlerin yumuşaması ve tozların temizlenmesi gerekiyor. Bunun için hazırladığınız temizlik suyu ile yıkamış olduğunuz sünger yardımıyla süpürgeliği ıslatarak silin.

Parkelerinize zarar vermemek için bu işlemin fazla sulu olmamasına özen gösterin. Eğer fazla ıslanan yerler varsa bu yerleri kuru bir bezle silin.

Sıra geldi diş fırçasına. Tercih ettiğiniz deterjandan direkt olarak diş fırçasına biraz sürün. Köşeleri, çıkmayan lekeleri, elinizin ulaşamadığı bölgeleri fazla bastırmadan ve yıpratmamaya dikkat ederek fırçalayın.

Islak bir bezle fırçadan arta kalan kirleri ve deterjan kalıntılarını silin. Bu silme işleminde girintili kısımlara dikkat etmenizde fayda var. Çünkü toz parçaları burada hala kalıyor olabilir. Bunun için parmaklarınızı girinti kısıma hizalayın ki tek bir toz parçası bile kalmasın.

En son hazırladığınız temizlik suyu ile bir kez daha silin ve kuru bir bez yardımıyla kurulama işlemini yaparak pırıl pırıl süpürgeliklere sahip olun.