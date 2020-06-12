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Herkül görevini yerine getirmek için faydalanmıştı! Cehennemağzı Mağaraları ziyaretçilerini bekliyor

YAŞAM HABERLERİ  | 12.06.2020 14:02 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta 19 yıl önce ziyarete açılan mitolojiye göre Herkül'ün kendisine verilen görevi yerine getirmekte faydalandığı Cehennemağzı Mağaraları, koronavirüs sonrası turistleri ağırlamaya devam edecek. Yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya devam edecek Cehennemağzı Mağaraları, kentin Ereğli ilçesinde yer alıyor.

Mitolojik hikayesi ve Roma dönemine ait gizli ibadet yerleriyle yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanları arasında bulunan Cehennemağzı Mağaraları, her yıl binlerce turisti konuk ediyor.

Kovid-19 salgını nedeniyle bir süredir sessizliğe bürünen ve gerekli tedbirler alınan mağaralar, ziyaretçilerini ağırlayacağı günü bekliyor.

Ereğli Müze Müdürü Ahmet Mercan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müzeler ve ören yerlerinin 1 Haziran itibarıyla ziyarete açıldığını ancak özelikle dar mekanların virüs bulaşımında riskli olduğu için ileri bir tarihe ertelendiğini söyledi.

Açılışı ertelenen yerlerin içerisinde Cehennemağzı Mağaralarının da olduğunu hatırlatan Mercan, şunları söyledi:

"Mağaralarımızda her türlü önlemi aldık. Talimat geldiğinde Cehennemağzı Mağaralarını yerli ve yabancı turistin ziyaretine açacağız. Bilindiği gibi mağaralar din turizmi açısından dünyaya hitap eden bir yerdir. Yine bu doğrultuda Ereğli Müzemiz ise yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açılmıştır."

'CEHENNEMAĞZI MAĞARALARI'

Mitolojik öyküye göre, insanın doğaya karşı yenilmez dayanma ve saldırma gücünü simgeleyen Herkül, Argolis Kralı Eurystheus'un kendisine verdiği 12 görevden sonuncusunu yerine getirmek için efsanevi altın postu aramak üzere yola çıkan gemicilerle Ereğli'ye geliyor.

Üç mağaradan oluşan Cehennemağzı Mağaralarından yer altı tanrısı Hades'in yönettiği, hiçbir ölümlünün geri dönemeyeceği "Ölüler Ülkesi"ne inen Herkül, bu ülkenin bekçisi üç başlı ve yılan kuyruklu köpek Kerberos'u, Olimpos tanrıları Hermes ve Athena'nın yardımıyla kaçırıyor.

Herkül, yeryüzüne çıkardığı Kerberos'u, Kral Eurystheus'un korkması üzerine Cehennemağzı Mağaralarından "Ölüler Ülkesi"ne geri götürüyor. (AA)

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