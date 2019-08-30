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HES kanalı patlamasında, yaralıları kurtaran itfaiye ekibi ödüllendirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 12:39 | Son Güncelleme

SİVAS'ın Koyulhisar ilçesinde D-100 kara yolu yakınındaki Hidroelektrik Santrali'nin (HES) kanalı patlaması sonucu 6 yaralıyı kurtaran Suşehri Belediyesi İtfaiye ekibi ödüllendirildi.

HES kanalı patlamasında, yaralıları kurtaran itfaiye ekibi ödüllendirildi

Hüseyin ÇİÇEK- Oğuzhan ÇİFCİ/SUŞEHRİ (Sivas), (DHA) - SİVAS'ın Koyulhisar ilçesinde D-100 kara yolu yakınındaki Hidroelektrik Santrali'nin (HES) kanalı patlaması sonucu 6 yaralıyı kurtaran Suşehri Belediyesi İtfaiye ekibi ödüllendirildi.
Koyulhisar ilçesinde D-100 kara yolu yakınındaki Hidroelektrik Santrali'nin (HES) kanalı patlaması sonucu 6 yaralıyı kurtaran itfaiye amiri ve ekipler, Suşehri Kaymakam Vekili Çağlar Partal tarafından ödüllendirilerek başarı belgesi verildi. Olay yerinde yaşananları anlatan Suşehri Kaymakam Vekili Çağlar Partal, "Suşehri Belediyesi İtfaiye ekiplerini görünce rahatladım. Çünkü daha önce yaşanan olaylarda da çalışmalarına şahit oldum. Olay yerinde de itfaiye ekiplerinin soğukkanlı bir şekilde olaya müdahale ederek 6 yaralıyı kurtardılar. Onlar orada olmasaydı, muhtemelen 6 vatandaşımızı oradan alamayabilirdik. Vatandaşlarımızın kurtarılmasında çok önemli çalışmaları oldu. Tebrik ediyorum" dedi. İtfaiye Amiri Yalçın Kırılmaz ise "Boğulma olaylarına ekibimizle birlikte biz müdahale ediyoruz. Bu ekibimiz malzeme yönüyle güçlendirilirse ben daha da faydalı olacağına inanıyorum. Eksikliklerimiz giderilirse, ben inanıyorum ki bu tür olaylara bir an önce müdahale ederiz. Ben ekibim adına bizlere verilen başarı belgesi için teşekkür ediyorum" dedi.

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HES kanalı patlamasında, yaralıları kurtaran itfaiye ekibi ödüllendirildiHES kanalı patlamasında, yaralıları kurtaran itfaiye ekibi ödüllendirildiHES kanalı patlamasında, yaralıları kurtaran itfaiye ekibi ödüllendirildi

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