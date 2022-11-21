Hesabı askıya alınmıştı! Andrew Tate Twitter'a geri döndü: "Elon Musk'a onun bir efsane olduğunu söylemeye karar verdim"

Takvimler 18 Kasım'ı gösterdiğinde Elon Musk ilginç bir tweet attı ve Twitter için yeni bir dönem daha böylece başladı. Musk, attığı bu tweet ile yeni Twitter politikasının, konuşma özgürlüğü olduğunu, ancak erişim özgürlüğü olmadığını söyledi. Fakat en büyük gelişme zamanında çeşitli nedenlerden dolayı askıya alınmış büyük hesaplar konusunda yaşandı. Musk, kendi hesabından bir anket düzenleyip, "Eski ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'a geri dönsün mü?" diye sordu. Anketten "Trump, Twitter'a geri dönsün" sonucu çıkınca Trump'ın hesabı tekrar aktif hale getirildi. Ancak sadece Trump'ın değil, Kanye West (Ye) ve Andrew Tate gibi isimlerin hesaplarının da tekrar aktifleştiği ortaya çıktı.

ANDREW TATE'TEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

‘Cinsiyetçi ve aşağılayıcı’ söylemleri sebebiyle Twitter hesabı askıya alınan Andrew Tate, hesabının tekrar aktifleşmesiyle paylaşım yapmaya başladı. Tate'in yaptığı paylaşımlardan biri ise gündem oldu.

Tate söz konusu paylaşımında uçakta olduğu bir video paylaşarak "Twitter Genel Merkezi'ne gitmeye ve Elon Musk'a onun bir efsane olduğunu söylemeye karar verdim." dedi.

KANYE WEST (YE) DE GERİ GELDİ

‘Antisemitik açıklamaları’ nedeniyle sosyal medya hesapları askıya alınan ünlü rapçi Kanye West'in (Ye) Twitter hesabı da tekrar aktifleştirildi. Son dönemde verdiği röportajlarda ve sosyal medya playlaşımlarında antisemit yorumlarda bulunan ve bundan dolayı sponsorlarıyla sorun yaşayan Kanye West, "Test ediyorum...Test ediyorum... Twitter'ımın engelinin kaldırılıp kaldırılmadığına bakıyorum" şeklinde bir tweet attı.

Ayrıca, "Shalom" diyerek bir tweet de paylaştı.





