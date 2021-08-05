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  4. Heybeliada yangının ardından yeniden yeşerdi! İşte 1 yıl sonraki görüntüleri

Heybeliada yangının ardından yeniden yeşerdi! İşte 1 yıl sonraki görüntüleri

05.08.2021 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Heybeliada, 1 yıl önceki yangının ardından yeşil rengine kavuştu. Heybeliada'daki ormanlık alan, 12 Temmuz 2020 yılında yaşanan yangın sonrası küle dönmüştü. Yanan alanda 6750 fidan dikildi. Tekrar yeşeren yapraklar, umut oldu. Heybeliada'nın 1 yıldaki değişimi drone ile havadan görüntülendi.

Türkiye, son günlerde orman yangınlarıyla mücadele ederken aynı zamanda yanan alanların tekrar nasıl ağaçlandırılması gerektiği de gündem konusu oldu. İstanbul Heybeliada’da 12 Temmuz 2020 tarihinde çıkan orman yangınında, yanan alanın yaklaşık 1 yıllık süreçte yaşadığı değişim ise görenlere umut verdi. Heybeliada’da yanan alan, yanan ağaçlardan arındırılıp temizlendi. Ardından alanda 6 bin 750 adet fidan dikildi. 1 yıl kadar önce küle dönen alanın, dikilen fidanların büyümesiyle tekrar yeşil rengine kavuştuğu görüldü.

"HALK OLARAK ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK"

Çevrede esnaflık yapan Necdet Yılmaz, “Geçen sene burada ciddi bir orman yangını tehlikesi atlattık. Büyük bir yer yandı da. Elimizden geleni halk olarak yaptık. Ama gene de bazı şeyler yetersiz kalıyor. Ormanlarımızın yanmaması için halkımızın daha duyarlı olması lazım. Daha dikkatli olması lazım. Bu sıcak havalarda ateş yakmak veyahut sigara söndürmek, bunlar çok ciddi tehlike oluşturuyor. Farkına varıncaya kadar iş işten geçiyor. Sonraki yapılan çabalar beyhude oluyor” diye konuştu.

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"ÇAM AĞACI ÇOK ZOR YETİŞİYOR"

Ağaçlandırma çalışmaları hakkında konuşan Yılmaz, “Şu an için iyi iyi gidiyor ama Çam ağacı çok zor yetişiyor. Yaklaşık on yedi, on sekiz senede bir çam ağacı ancak dört, beş metreye ulaşabiliyor. Bu bakımdan çok çok dikkat etmemiz lazım” dedi.

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Heybaliada’da 12 Temmuz 2020 tarihinde yanan ormanlık alanın 1 yıllık süreçte uğradığı değişim drone ile havadan görüntülendi.

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ALEVLER, ORMANI KÜLE ÇEVİRMİŞTİ

Heybeliada'daki yangın ve sonrasında küle dönen alandan kareler:

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İHA- DHA

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Anahtar Kelimeler:
yangın
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