Heybeliada’da yangın çıkaran şahsın en az 10 yıl hapsi istendi

Heybeliada’da ormanlık alanda yangın çıkardığı gerekçesiyle tutuklanan ve tahliye edilen şüpheli hakkında “kasten orman yakma” suçundan 10 yıldan az olmamak üzere hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezasına çarptırılması istemiyle dava açıldı.

Heybeliada’da 12 Temmuz 2020 tarihinde çıkan orman yangınına ilişkin gözaltına alınan Sedat Demir(27) çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. 10 Eylül’de tahliye edildiği öğrenilen şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Yarım saat arayla 2 yerde yangın çıktı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 12 Temmuz 2020 tarihinde saat 17.00 sıralarında Heybeliada Aşıklar Yolu Çam Limanı mevkisinde bulunan ormanlık alanda yangın başladığı, bu yangından yaklaşık yarım saat önce de ormanlık alana 500 metre mesafede mezarlık içinde bulunan metruk bir binada yangın çıktığı anlatıldı. Çam Limanı Plajı’nda çalışan E.E. ve T.S. isimli şahısların orman yangınının başladığı yerden aşağıya doğru elinde bir bidonla koşan kırmızı şapkalı ve koyu renk şortlu bir şahıs gördüklerini söylemeleri üzerine eşkal bilgilerine uyan şüphelilerin araştırmasının yapıldığı belirtildi.

Eşkal bilgine uyan şüpheli Sedat Demir’in yakalandığı, bidonun bulunamadığı, tanıkların ormanlık alandan koşarak uzaklaşan şahsın Sedat Demir olduğunun kesin olarak belirlendiği kaydedildi. Sedat Demir’in ifadesinde, gezmek için Heybeliada’ya geldiğini, ormana yakın bir yerde metruk bir binada yangın çıktığını duyduğunu, çıkan yangını uzaktan fark ettiğini, olayla bir alakasının olmadığını söylediği anlatıldı.