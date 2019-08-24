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Heyelan oldu, kayan toprak eve 2 metre kala durdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2019 13:59 | Son Güncelleme

Samsun’un Ayvacık ilçesine bağlı Çamalan köyünde yaşanan heyelanda facianın eşiğinden dönüldü.Ahmet Zengin’e ait evin üst kısmında bulunan toprak gece büyük bir gürültü ile eve doğru kaymaya başladı.

Samsun’un Ayvacık ilçesine bağlı Çamalan köyünde yaşanan heyelanda facianın eşiğinden dönüldü.
Ahmet Zengin’e ait evin üst kısmında bulunan toprak gece büyük bir gürültü ile eve doğru kaymaya başladı. Meydana gelen heyelan faciasının gürültüsü ile uyanan ev sakinleri gördükleri manzara karşısında şok yaşarken eve 2 metre kadar yaklaşan heyelan nedeni ile geceyi sokakta geçirdiler.

“Can güvenliğimiz yok”
Heyelan şokunu yaşayan ev sahibi Ahmet Zengin, “Dört yıldır küçük parçalar halinde toprak kayması yaşanıyor. İlgili yerlere defalarca başvuruda bulunduk. Can güvenliğimizin olmadığını, heyelan riski olduğunu her an evimizi yıkıp bizi öldürebileceğini, acil yardım edilmesi gerektiğini ilettik. Duvar veya başka bir şekilde önlem alınması gerektiğini söyledik. Ayvacık Belediye başkanımız Halil Kalaycı’ya da durumu defalarca ilettik kendisi bir ay önce gerekli talimatı verdiğini söyledi ama gelen giden olmadı. Sonuç olarak haklı çıktık ve can pazarı yaşadık. Geçe yaşanılan faciada ölebilirdik. Yetkililerden can güvenliğimizin sağlanmasını ve heyelana karşı önlem alınmasını istiyoruz” dedi.
Heyelanın şokunu atlatamadıklarını belirten Ahmet Zengin’in oğlu Mustafa Zengin ise, “Yaşanılan felaketin fotoğraflarını çekerek ilgili kurumlara gönderdim. Biz bu ülkenin birinci sınıf vatandaşıyız. Hükümetimize devletimize bağlılığımız tam. Biran önce yetkililerden büyüklerimizden yardım istiyoruz” diye konuştu.

Heyelan oldu, kayan toprak eve 2 metre kala durdu

Heyelan oldu, kayan toprak eve 2 metre kala durdu

Heyelan oldu, kayan toprak eve 2 metre kala durdu

Heyelan oldu, kayan toprak eve 2 metre kala durdu

Heyelan oldu, kayan toprak eve 2 metre kala durdu

Heyelan oldu, kayan toprak eve 2 metre kala durdu

Heyelan oldu, kayan toprak eve 2 metre kala durdu

Heyelan oldu, kayan toprak eve 2 metre kala durdu

Heyelan oldu, kayan toprak eve 2 metre kala durdu

Heyelan oldu, kayan toprak eve 2 metre kala durdu

Heyelan oldu, kayan toprak eve 2 metre kala durdu

Heyelan oldu, kayan toprak eve 2 metre kala durdu

Heyelan oldu, kayan toprak eve 2 metre kala durdu
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