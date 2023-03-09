HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Kamu
  4. HGS borç yapılandırma işlemi nedir? HGS geçiş cezası borç yapılandırma nasıl yapılır, ceza indirimi nasıl olur?

HGS borç yapılandırma işlemi nedir? HGS geçiş cezası borç yapılandırma nasıl yapılır, ceza indirimi nasıl olur?

03.03.2023 01:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

HGS olarak kısaltması ile kullanılan Hızlı Geçiş Sistemi, ücretli olan tüm yollarda ve köprülerde yapılacak ödemenin beklemeden yapılabilmesini sağlayan bir ödeme sistemidir. Sürücülere temassız ödeme imkânı sağlayan bu sistem için tüm PTT şubelerden ve anlaşmalı finansal kuruluşlardan başvuru yapılabilmektedir. HGS borçları ise 2023 yılında yapılan yeni borç yapılandırma paketine göre detaylandırılmıştır. Peki, HGS borç yapılandırma nasıl yapılır, HGS ceza indirimi nasıl olur?

HGS borç yapılandırma işlemi nedir? HGS geçiş cezası borç yapılandırma nasıl yapılır, ceza indirimi nasıl olur?

Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) kapsamında kullanılan HGS kartlarına bakiye yükleyebilmek ya da HGS kartı başvurusu yapabilmek için ilgili finansal kuruluşlar ya da PTT şubeleri kullanılmaktadır. Bakiye ya da borç sorgulamak içinse birden fazla seçenek bulunmaktadır. Borç ve bakiye sorgulaması e-devlet hesabı üzerinden yapılabileceği gibi Karayolları Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinden de yapılabilmektedir. Herhangi bir ceza uygulamasına tabi tutulmamak için borçların on beş iş günü içinde ödenmesi gerekir. Sürücülerin ya da araç sahiplerinin on beş iş günü içinde mevcut borçlarını ödememeleri hâlinde geçiş yaptıkları mesafe için belirlenen tutarın on bir katı kadar ödeme yapmaları beklenmektedir. Uygulanacak ceza oranı ihlale göre değişkenlik göstermektedir.

HGS ceza indirimi nasıl olur?

Cezaya düşmüş olan bir HGS ödemesi herhangi bir ödeme noktasından yapılabilir. Ceza tutarının sorgulaması e-Devlet üzerinden ya da PTT şubelerinden yapılabilmektedir. 2023 yılının ocak ayında açıklanan resmi bilgiye göre cezalarda bazı koşullara bağlı olarak indirim ve af uygulanacağı bildirilmiştir. HGS borç yapılandırma işlemi için sürücülerin ihlal ettiği duruma göre farklı şekilde uygulanmaktadır. Kaçak geçiş yapan bir sürücü ya da araç sahibi iki haftalık bir süre içinde Hızlı Geçiş Sistemi kartına yükleme yapmalıdır.

HGS geçiş cezası borç yapılandırma nasıl yapılır?

Sürücülerin ya da araç sahiplerinin HGS geçiş cezası borç yapılandırma işlemi için öncelikle sorgulama yapması gerekmektedir. Kaçak geçiş, borç ya da ceza sorgulaması e devlet hesabından, Karayolları Genel Müdürlüğü Geçiş İhlal Sorgulama sayfasından ya da PTT şubelerinden yapılabilir.

2023 yılının Ocak ayında yapılan resmî açıklamaya göre HGS ceza affı kapsamında 2022 Aralık ayından önceki borçlar belli koşullar dâhilinde silineceği açıklanmıştır. Ciddi sürücülük ihlalleri, alkollü araç kullanımı, ölüme ya da yaralamaya sebep olan kazalara sebebiyet verme durumları dışındaki ihlallerin ceza puanlarının silineceği belirtilmiştir. Açıklanan af doğrultusunda öngörülemez aksilikler nedeniyle ceza puanına tabi tutulan araç sahiplerinin ve sürücülerin yaşadıkları mağduriyetlerin ortadan kaldırılması hedeflenmiştir. Vatandaşların Hızlı Geçiş Sistemi dâhilinde tabi tutuldukları cezalara resmi olarak itiraz etme hakları da bulunmaktadır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Emekli maaşı hesaplama formülü nedir? Emekli maaşı hesaplama formülü nedir?
Malatya'da kamyonun devrilmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybettiMalatya'da kamyonun devrilmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti
Kılıçdaroğlu kararını açıkladı! HDP'den yanıt geldiKılıçdaroğlu kararını açıkladı! HDP'den yanıt geldi
Anahtar Kelimeler:
HGS hgs bakiye sorgulama hgs borcu

En Çok Okunan Haberler

Hasan Can Kaya mini etekli kadın konuğu görünce dayanamadı!

Hasan Can Kaya mini etekli kadın konuğu görünce dayanamadı!

Olaylı Bursaspor - Amedspor maçının faturası açıklandı!

Olaylı Bursaspor - Amedspor maçının faturası açıklandı!

Malatya'da kamyonun devrilmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti

Malatya'da kamyonun devrilmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti

Aldığı kararı açıkladı! "Arayıp tebrik edeceğim ve..."

Aldığı kararı açıkladı! "Arayıp tebrik edeceğim ve..."

Adıyaman'da 4,5 büyüklüğünde deprem!

Adıyaman'da 4,5 büyüklüğünde deprem!

Hatay'da yağmur depremzedelere zor anlar yaşattı

Hatay'da yağmur depremzedelere zor anlar yaşattı

İlginizi Çekebilir

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %35'e varan indirim

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %35'e varan indirim

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Flaş fırsat: Merrell ayakkabılarda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Flaş fırsat: Merrell ayakkabılarda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.