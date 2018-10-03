Hibrid ev WiFi sistemi

Daha önce Mesh teknolojili modelleri satışa sunulan Deco ailesinin yeni üyesi Deco P7 , powerline özellikli hibrid bir ürün. Powerline özelliği sayesinde duvarların oluşturduğu WiFi sinyallerini iletme sorununu aşan Deco P7, güçlü ve kesintisiz bir ev WiFi’ını kolayca oluşturuyor.

Deco P7 , diğer Deco modelleri gibi küçük, beyaz ve şık bir kasaya sahip.

Hem güçlü bir WiFi ağı oluşturan ürün, hem de elektrik hattını internet ağına dönüştüren powerline teknolojisi sayesinde priz olan her yere WiFi sinyallerinin kesintisiz ve güçlü ulaşmasını sağlıyor. Böylece kalın duvar, beton zemin gibi WiFi sinyalleri engelleyen unsurlar aşılıyor. Aynı anda birden fazla Deco ürünü rahatlıkla kullanılabiliyor. Bu sayede ne kadar geniş, büyük ya da çok katlı ev olursa olsun, her noktada kesintisiz ve güçlü WiFi keyfi yaşanıyor.

Deco birimleri arasında veri iletmek için çift bant WiFi ve enerji hattı bağlantısını birleştiren Deco P7, böylece ağ hızını yüzde 60 artırıyor. Evlerde giderek daha fazla sayıda yüksek bant genişliği kullanan cihazın ağa aynı anda bağlaması, daha güçlü bir ağ ihtiyacı oluşturuyor. Deco P7, 802.11ac kablosuz teknolojisi sayesinde yüzden fazla cihazın sorunsuzca ağa bağlanmasını sağlıyor. Tek bir Deco birimi 185 metrekareye kadar WiFi kapsama alanı sunabiliyor. Birden çok Deco kullanılarak bu mesafe çok daha artırılabiliyor.