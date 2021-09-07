'Hiç estetiğim yok' demişti! Burcu Özberk'in eski hali şoke etti

Aşk Mantık İntikam dizisiyle büyük ilgi gören son dönemin gözde oyuncularından Burcu Özberk, yalnızca rol kabiliyeti ile değil, güzelliğiyle de sık sık adından söz ettiriyor. Özberk'in, kariyerinin başında yer aldığı projelerdeki görüntüsü, estetik yaptırdığı konusunda tartışmaları alevlendirirken, Özberk, yaptığı açıklamalarda, bu yaşına kadar hiç estetik operasyon geçirmediğini iddia ediyor. İşte Özberk'in tartışma yaratan eski görüntüleri:

BURCU ÖZBERK KİMDİR?

Burcu Özberk, 12 Aralık 1989 tarihinde Eskişehir'de doğdu. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan yıldız, ilk ekran deneyimini 2013 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde yaşadı. Güneşin Kızları dizisindeki Nazlı Yılmaz karakteri ile geniş kitlelerce tanındı. 2019-2020 yılları arasında Çağlar Ertuğrul ile birlikte rol aldığı Afili Aşk dizisiyle, Altın Kelebek Ödülleri’nde Romantik Komedide En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü kazandı. Sosyal medyada da büyük bir hayran kitlesi bulunan oyuncu, Instagram'da 7 milyonu aşkın kullanıcı tarafından takip ediliyor.

BURCU ÖZBERK'İN ROL ALDIĞI YAPIMLAR

-Tiyatro-

Aşk Aptalı : Sam Shepard - Tatbikat Sahnesi

Marquis de Sade Quills : Doug Wright - Tatbikat Sahnesi

Woyzeck Masalı : Georg Büchner - Tatbikat Sahnesi

Küçük Burjuvalar : Maksim Gorki

Ayyar Hamza : Direktör Ali Bey

Macbeth Abla

Kuş Bakışı Kabare

Kırmızı Başlıklı Kız

Yol Arkadaşlar

-Filmografi-

Muhteşem Yüzyıl 2013

Güneşin Kızları 2015-2016

Şahane Damat 2016

Badem Şekeri 2017

Badem Şekeri 2 2017

Badem Şekeri 3 2017

Badem Şekeri 4 2017

Badem Şekeri 5 2017

Aslan Ailem 2017-2018

Direniş Karatay 2018

Afili Aşk 2019-2020

Çocukluk 2020

Aşk Mantık İntikam 2021

-Reklam-

Coca-Cola - 2015

Yedigün 2015-2016

Arko - 2020



