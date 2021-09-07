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'Hiç estetiğim yok' demişti! Burcu Özberk'in eski hali şoke etti

07.09.2021 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemlerde Aşk Mantık İntikam dizisinde hayat verdiği Esra karakteriyle büyük beğeni toplayan Burcu Özberk'in yıllar içindeki değişimi sık sık magazin gündemini meşgul ederken, Özberk, ısrarla estetiği yaptırmadığı yönünde açıklamalar yapıyor. Gelin, Burcu Özberk'in değişimine hep birlikte göz atalım...

'Hiç estetiğim yok' demişti! Burcu Özberk'in eski hali şoke etti

Aşk Mantık İntikam dizisiyle büyük ilgi gören son dönemin gözde oyuncularından Burcu Özberk, yalnızca rol kabiliyeti ile değil, güzelliğiyle de sık sık adından söz ettiriyor. Özberk'in, kariyerinin başında yer aldığı projelerdeki görüntüsü, estetik yaptırdığı konusunda tartışmaları alevlendirirken, Özberk, yaptığı açıklamalarda, bu yaşına kadar hiç estetik operasyon geçirmediğini iddia ediyor. İşte Özberk'in tartışma yaratan eski görüntüleri:

'Estetiğim yok' demişti! Burcu Özberk'in eski hali şoke etti

'Estetiğim yok' demişti! Burcu Özberk'in eski hali şoke etti

'Estetiğim yok' demişti! Burcu Özberk'in eski hali şoke etti

'Estetiğim yok' demişti! Burcu Özberk'in eski hali şoke etti

'Estetiğim yok' demişti! Burcu Özberk'in eski hali şoke etti

BURCU ÖZBERK KİMDİR?

Burcu Özberk, 12 Aralık 1989 tarihinde Eskişehir'de doğdu. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan yıldız, ilk ekran deneyimini 2013 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde yaşadı. Güneşin Kızları dizisindeki Nazlı Yılmaz karakteri ile geniş kitlelerce tanındı. 2019-2020 yılları arasında Çağlar Ertuğrul ile birlikte rol aldığı Afili Aşk dizisiyle, Altın Kelebek Ödülleri’nde Romantik Komedide En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü kazandı. Sosyal medyada da büyük bir hayran kitlesi bulunan oyuncu, Instagram'da 7 milyonu aşkın kullanıcı tarafından takip ediliyor.

'Estetiğim yok' demişti! Burcu Özberk'in eski hali şoke etti

BURCU ÖZBERK'İN ROL ALDIĞI YAPIMLAR

-Tiyatro-
Aşk Aptalı : Sam Shepard - Tatbikat Sahnesi
Marquis de Sade Quills : Doug Wright - Tatbikat Sahnesi
Woyzeck Masalı : Georg Büchner - Tatbikat Sahnesi
Küçük Burjuvalar : Maksim Gorki
Ayyar Hamza : Direktör Ali Bey
Macbeth Abla
Kuş Bakışı Kabare
Kırmızı Başlıklı Kız
Yol Arkadaşlar

-Filmografi-
Muhteşem Yüzyıl 2013
Güneşin Kızları 2015-2016
Şahane Damat 2016
Badem Şekeri 2017
Badem Şekeri 2 2017
Badem Şekeri 3 2017
Badem Şekeri 4 2017
Badem Şekeri 5 2017
Aslan Ailem 2017-2018
Direniş Karatay 2018
Afili Aşk 2019-2020
Çocukluk 2020
Aşk Mantık İntikam 2021

-Reklam-
Coca-Cola - 2015
Yedigün 2015-2016
Arko - 2020


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Kanal D Burcu Özberk Hande Erçel Aşk Mantık İntikam dizisi
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