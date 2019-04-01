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"Hiç kimsenin hatırası AK Parti’nin hatırasından değerli değil"

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.04.2019 22:01 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: - "Hiç kimsenin hatırası AK Parti'nin hatırasından değerli değil. Bir tane değişmezimiz var o da Tayyip Erdoğan"

ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Hiç kimsenin hatırası AK Parti'nin hatırasından değerli değil. Bir tane değişmezimiz var o da Tayyip Erdoğan." dedi.

Turan, yerel seçimlerde AK Parti'nin yeniden Belediye Başkanlığını kazandığı Ezine’ye giderek parti üyeleriyle bir araya geldi.

Burada konuşma yapan Turan, partilerin söylemlerinin, konuşmalarının, kampanyalarının, yaklaşımlarının artık yeni döneme göre şekillenmesi gerektiğini söyledi.

Artık yeni bir değerler silsilesi olduğunu, yeni bir anlayış olduğunu ifade eden Turan, "Bu anlayışa göre adım atmak lazım. Bir de bu seçim bize şunu öğretti; Risk alamayan, kendi değerleri üzerinden gelecek tasarrufu ortaya koymayan hiçbir siyasi hareket yürüyemez. Hem Çanakkale hem de Türkiye geneline baktığımızda iddiasını ortaya koyup adayını doğru belirleyen, gaza gelip yanlış adaylarla, hatalı ilişkilerle ahbap çavuş, akraba, tanıdık, arkadaş ilişkileriyle sonuç alınamayacağını gördük. AK Parti'mizin oyunu artırdığı birçok yerde sonuca gidememesinin altında yatan sebep bence bunlar." dedi.

Çanakkale genelinde yüzde 42 oy aldıklarını ama il genel meclisindeki çoğunluğu sağlayamadıklarını belirten Turan, şunları söyledi:

"Demek ki bizim de hatamız var. İl genel meclisinde biraz daha iyi bir liste yapmış olsaydık merkez ve ilçelerde biz bugün 'eyvah il genel meclisini niye alamadık' demezdik. Ya da İstanbul ve Ankara'da ilçelerde meclis üyelerimizi biraz daha isabetli belirleseydik bugün kıl payı aldık alamadık tartışması olmazdı. İstanbul gibi cumhurbaşkanımızın hatırasının en yoğun olduğu yerde kaybetmek ihtimali bile bizi çok üzdü."

- "Gündüz AK Partili gece AKP'li görmek istemiyoruz artık"

Bir ilçenin meclis üyesi adayının başka ilçenin aleyhine çalıştığını, bunun utanmazlık olduğunu dile getiren Turan, şöyle devam etti:

" 'Dediğim olursa ben çok iyi adamım, dediğim olmazsa parti değiştiririm' hatta daha da büyük utanmazlık 'parti değiştirmeden diğer partinin adayına çalışırım' bu mu yani. Ben İstanbul'da yöneticilik yaptım, Anadolu'da görev yaptım hiçbir yerde böyle bir şey görmedim. Bir defa ar olan adam kızdıysa sabreder, etmiyorsa terk eder. Adam rozet takıyor, koltuk alıyor, görev alıyor ama örneğin il başkanını, ilçe başkanını sevmediği için aleyhine çalışıyor. Buna kimsenin hakkı yok ben bu şehrin vekilden önce AK Parti üyesiyim. Bu partiye yanlış yapanın yanına kar kalmaması lazım. Gündüz AK Partili gece AKP'li görmek istemiyoruz artık. AK Parti'yi zayıflatmaya, tökezletmeye kimin hakkı var? Bugün kaybetseydik ne olacaktı. Üzülmeyecek miydik? Bu koltuk emanet. Bunu millet verdi. Parti değerlendirdi, parti de geri alır millet de. Hiç kimsenin hatırası AK Parti'nin hatırasından değerli değil. Bir tane değişmezimiz var o da Tayyip Erdoğan."

Ziyarete, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ve AK Parti Çanakkale İl Başkanı Gültekin Yıldız da katıldı.

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ak parti grup başkanvekili Bülent Turan Çanakkale

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