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Hıçkırığı hafife almayın ciddi hastalıkların habercisi olabilir

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
SAĞLIK HABERLERİ  | 19.08.2019 11:53 | Son Güncelleme

Hıçkırık, ansızın başlıyor ve çoğu zaman ciddi bir hastalık olarak görülmüyor. Ancak uzun sürmesi halinde rahatsız eden bir sağlık problemine dönüşebiliyor. Hıçkırık, birtakım manevralarla kolayca durdurulabilirken, bazen son derece inatçı olabiliyor. Kesik kesik ya da peş peşe duyulabilen hıçkırık krizleri uzun sürüp geçmeyebiliyor ve stres yaratabiliyor. Hatta uzun süren hıçkırıklar beyin damarlarında tıkanmaya bile yol açabiliyor.

Hıçkırığı hafife almayın ciddi hastalıkların habercisi olabilir

Memorial Antalya Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Bölümü’nden Prof. Dr. Mustafa Asım Şafak hıçkırık hakkında bilgi verdi.

AYLARCA SÜREBİLİYOR

Hıçkırık, solunum kaslarından diyaframın ve bazen kaburgalar arasındaki kasların ritmik kasılmalarıyla oluşur. Ani ve hızlı bir nefes alma hareketi, ses tellerinin kapanmasıyla kesilir. Bu sırada oluşan “hıçk” sesi nedeniyle hıçkırık olarak isimlendirilir. Yaklaşık dakikada 4-60 kez tekrarlayarak devam edebilir. Hıçkırık tipleri sürelerine göre sınıflanır, 48 saatten kısa sürüyorsa akut hıçkırıktır, 2-30 gün sürenler ‘inatçı’ ve 1 aydan uzun sürenler ‘dayanılmaz’ hıçkırık olarak isimlendirilir.

HAYATI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Hıçkırık genellikle mide bağırsak sistemi ve merkezi sinir sistemi rahatsızlıkları sonucunda ortaya çıkar. Akut hıçkırıklar genellikle çocuklarda görülür ve genellikle kendiliğinden düzelir. Uzun süreli olduğunda kişinin hayatını dayanılmaz hale getirebilir. Yemek yemesini, uykusunu ve sosyalleşmesini önemli derecede zorlaştırır. Tanımlanmış yüzün üzerinde hıçkırık nedeni vardır ancak sürekli olan ve geçmeyen hıçkırık şikayetlerinde merkezi sinir sistemi hastalıkları düşünülmelidir.

HIÇKIRILIĞI TETİKLEYEN NEDENLER:

Reflü hastalığı
Midenin aşırı yemek veya gazlı içeceklerle gerilmesi
Aşırı acılı beslenme
Fazla alkol alımı
Akciğerlerin sigara veya rahatsız edici kokularla uyarılması
Aşırı coşku veya üzüntü durumu

UZUN SÜRE DEVAM EDEN HIÇKIRIK BAŞKA HASTALIKLARIN HABERCİSİ OLABİLİR

Hıçkırık tek şikayet ise akla beyin hastalıkları gelmez, beraberinde başka belirtilerin de olması gerekir. Reflü hastalığı ve mide fıtığı ilk akla gelebilecek nedenler arasında sayılabilir. Koroner arter hastalığı, perikardit ve aort anevrizması gibi kalp hastalıkları araştırılmalıdır. Burun, geniz, gırtlak hastalıkları incelenmeli, dış kulak yolu yabancı cisimleri de düşünülmelidir. Ayrıca elektrolit dengesizlikleri, üremi, hiperglisemi, zehirlenmeler veya bazı ilaçların yan etkileri olarak da hıçkırık görülebilmektedir. Ayrıca anksiyete, aşırı stres ve öfori gibi psikolojik durumlar sonucunda hıçkırık görülebilir.

TEDAVİ İÇİN ALTTA YATAN NEDEN TESPİT EDİLMELİ

Ani başlayan ve kısa süreli hıçkırık tedavisi için bir takım fiziksel manevralar etkili olabilir. Bunları burun ve geniz uygulamaları, vagus sinirinin uyarılmaları ve solunum manevralarıdır. İnatçı ve dayanılmaz hıçkırık tedavisi için altta yatan hastalığın tespit edilmesi çok önemlidir. Ancak nedeni saptanamayan veya altta yatan hastalığın tedavi edilemediği durumlarda semptomatik ilaç tedavilerine başvurmak gerekebilir.

  • Hıçkırık sırasında uygulanabilecek yöntemler şunlardır;

Buruna sirke çekmek
Limon veya amonyak gibi keskin kokulu bir maddeyi koklamak
Hızlı nefes alıp vermek.
Derin bir nefes alıp soluğumuzu tutmak.
Boğazda öğürme refleksini uyarmak için küçük bir kaşıkla dilin gerisine dokunmak. .
Buz yutmak veya buzlu su içmek
Yüzü soğuk suyla yıkamak veya yüze soğuk kompres uygulamak

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