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Hiçliğin ortasında bir hayat! Ne duş alıyor ne de dişlerini fırçalıyor

18.05.2022 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok’ta ‘Annabelmaud’ kullanıcı ismiyle paylaşım yapan bir kadın koronavirüs pandemisinin değiştirdiği hayat tarzından söz etti. Pandeminin etkili olduğu ilk günlerde şehir merkezindeki evinden taşındığını dile getiren Annabel Fenwick Elliott isimli kadın, insanlarla görüşmediği için kişisel bakımına dikkat çekmediğini söyledi. Paylaşımı kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Hiçliğin ortasında bir hayat! Ne duş alıyor ne de dişlerini fırçalıyor

İngiltere’de yaşayan Annabel Fenwick Elliott isimli bir kadın, koronavirüs pandemisiyle birlikte günlük hayat alışkanlıklarını tamamen değiştirdi. Hiçliğin ortasında yaşadığını ifade eden 35 yaşındaki Elliot, bir hafta boyunca duş almamayı ve her gün dişlerini fırçalamamayı içeren “iğrenç” yaşam tarzını savundu.

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“HİÇBİR İNSANLA TEMASIM YOK”

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Annabel Fenwick Elliott sosyal medyadan yaşamını anlattığı gönderisinde, deodorant kullanmadığını, hafta boyunca duş almadığını ve her gün dişlerini fıçalamadığını söyledi. Sosyal medya kullanıcılarının tepki göstermesi üzerine kişisel bakımına önem vermeme nedenini anlatan Elliot, “Yaptığım şeyleri iğrenç buluyorlar. Ancak tek başıma ve hiçliğin ortasında yaşadığım için hiçbir insanla temasım yok” dedi.

Duş almanın kendisini yoran bir eylem olduğundan söz eden Annabel Fenwick Elliott, “Islanmak ve sonra yeniden kurulanmak zorunda kalmaktan hoşlanmıyorum. Soğuğu gerçekten sevmiyorum. Deodorant kullanmıyorum çünkü amacını gerçekten anlamış değilim. Tüm bunlar beni kirli hissettirmiyor” diye konuştu.

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“DİŞLERİMİ FIRÇALAMAYI SEVMİYORUM”

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Annabel Fenwick Elliott, dişlerini çok sık fırçalamadığını ve bu yaptığının yanlış olduğunu bilmesine rağmen yemeklerin tadını daha iyi aldığını söyledi. Sabahları ilk iş olarak dişlerini fırçalayan insanların aksine yemek yemeyi tercih ettiğini ifade eden Elliott, “Artık dişlerimi çok sık fırçalamıyorum. Bu yanlış ama sabahları ilk iş dış fırçalamayı sevmiyorum. Artık sabah kalktığımda yaptığım ilk iş yemek yemek ve yemeklerin tadını artık daha iyi alıyorum” şeklinde konuştu.

Bulaşıklarını yıkarken sadece su kullandığını söyleyen Elliott, çoğu zaman sadece en sevdiği fincanı ve kaseyi kullandığını belirtti. Elliot, “Yatağımı da toplamıyorum ve çamaşırlarımı yıkarken de artık çok fazla temizleyici kullanmıyorum. Çamaşır yıkamak için satılan temizlik ürünlerinin pahalı olduğunu düşünüyorum” dedi ve salgın sonrası edindiği alışkanlıkları anlattı.

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SOSYAL MEDYADA DİKKAT ÇEKTİ

Elliot’un yeni yaşam tarzı ve alışkanlıklarından söz ettiği TikTok paylaşımı sosyal medyada bir anda popüler oldu. Kadının temizlik ve kişisel bakım alışkanlıklarına tepki gösteren kullanıcılar gönderiyi adeta yorum yağmuruna tuttu.

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sosyal medya saç bakımı
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