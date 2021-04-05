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Hıdırellez bayramı ne zaman? Hıdırellez nedir? İşte gelenekleri...

05.04.2021 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Orta Asya, Ortadoğu ve Anadolu'da kutlanan mevsimlik bayram ve şenlikler arasında yer alan Hıdırellez için artık heyecan dorukta. Ruz-ı Hızır (Hızır günü) olarak adlandırılan Hıdırellez günü, bu yıl da birçok etkinliklerle yurt genelinde kutlanacak. Peki Hıdırellez bayramı ne zaman? Hıdırellez nedir? İşte gelenekleri...

Hıdırellez bayramı ne zaman? Hıdırellez nedir? İşte gelenekleri...

Hıdırellez, her sene baharın gelişinin kutlandığı bayram olarak kültürümüzde yer almakta. Geçtiğimiz yıllarda Türkiye ile Makedonya'nın birlikte hazırlayıp UNESCO'ya sunduğu "Bahar Kutlaması: Hıdırellez" çok uluslu ortak dosyasının, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması 12. Hükümetlerarası Komite Toplantısı'nda, Hıdırellez'in "UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi"ne kaydedilmiştir.

HIDIRELLEZ NEDİR?

Hıdırellez ya da Hıdrellez, Orta Asya, Ortadoğu ve Anadolu'da kutlanan mevsimlik bayramlardan biridir.

Ruz-ı Hızır (Hızır günü) olarak adlandırılan Hıdırellez günü, dünyada darda kalanların yardımcısı olduğu düşünülen Hızır ile denizlerin hakimi olduğuna inanılan İlyas'ın yeryüzünde buluştukları gün olarak düşünülür ve kutlanır.

Hıdırellez bayramı ne zaman? Hıdırellez nedir? İşte gelenekleri...

Gregoryen takvimi (Miladi takvimi)ne göre 6 Mayıs, eskiden kullanılan Rumi takvim olarak da bilinen Jülyen takvimine göre 23 Nisan Hıdırellez günüdür. 6 Mayıs'tan başlayıp 4 Kasım'a kadar olan süre Hızır Günleri adıyla yaz mevsimini, 8 Kasım'dan 5 Mayıs'a kadar olan süre ise Kasım Günleri adıyla kış mevsimini oluşturmaktadır. Bu yüzden 5 Mayıs günü gecesi kış mevsiminin bitip sıcak yaz günlerinin başladığı anlamına gelmektedir. Türkiye'de Hıdrellez Bayramı 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece kutlanır. Bugün Hıristiyanlarca da baharın ve doğanın uyanmasının ilk günü olarak kabul edilir; bu günü Rum Ortodoks Patrikhanesi¦Rum Ortodokslar Aya Yorgi, Katolikler "Aziz George" günü olarak kutlamaktadırlar.

Hıdırellez'in UNESCO'nun 'İnsanlığın Somut Olmayan Kültür Mirası Listesi'ne alınması amacıyla 2010 yılında çalışmalar başlatılmıştır.

HIDIRELLEZ NE ZAMAN?

Hıdrellez bahar bayramı niteliğinde kutlanan mevsimlik bayramlardandır. Hıdrellez Hızır ile İlyas adlarının birleştirilmesinden meydana gelip, yazın başlangıcı sayılan 6 Mayıs (Rumi 23 Nisan) gününe verilen addır.

Her yıl 5-6 Mayıs’ta kutlanan Hıdırellez, 2017 yılında UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne alınmıştı. Baharın gelişi, doğanın canlanması ile hayatlarına bereket dolmasını uman insanlar, 5 Mayıs akşamından 6 Mayıs sabahına kadar süren Hıdırellez’i çeşitli etkinliklerle geçirirler.

Hıdırellez bayramı ne zaman? Hıdırellez nedir? İşte gelenekleri...

HIDIRELLEZ'İN KÖKENİ NEDİR?

Rivayetlere göre; Hızır, İlyas ve İskender-i Zülkarneyn, birlikte ölümsüzlük suyunu aramaya çıkmış. Su, Karanlık Ülkesi denilen bir yerdeymiş. Bir diğer rivayete göre ise bu Ab-ı Hayat yani ölümsüzlük suyu İstanbul'da Yuşa Tepesi'ndedir. Bir müddet sonra karanlıklar ülkesine varırlar, Hızır ile İlyas bu suyun kaynağını bulup hem içer hem yıkanırlar ancak İskender'e bunu söylemezler. İskender bir süre sonra vefat eder. Hızır ve İlyas ise hem sonsuz bir hayata hem de inanılmaz bir fiziki güce kavuşurlar. O gün bu gündür; Hızır'ın karada, İlyas'ın denizde zorda kalanların yardımına koştuğuna inanılmaktadır.


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