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HIDIRELLEZ DUASI: Hıdırellez duası nedir, nasıl dilek duası edilir?

04.05.2023 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hıdırellez duası 5 Mayıs itibarıyla kutlanacak olan bu mevsimlik bayram için geri sayım devam ederken vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bilindiği üzere bu gün, Hızır Aleyhisselam ile denizlerin hâkimi olduğuna inanılan İlyas'ın yeryüzünde buluştukları gün olarak kabul edilir. Birçok kişi internette konuya dair araştırma yapıyor. Peki, hıdırellez duası nedir? Hıdırellez duası nasıl edilir?

HIDIRELLEZ DUASI: Hıdırellez duası nedir, nasıl dilek duası edilir?

Hıdırellez duası ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Hıdırellez duası ve niyeti ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. Bu gün; Ortadoğu, Orta Asya, Balkanlar ve Anadolu'da kutlanmaktadır. Bu mevsimlik bayram 5 Mayıs 2023 Cuma günü başlayacak, 6 Mayıs Cumartesi günü ise sona erecek. Hıdırellez duası ve detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte, hıdırellez duası okunuşu...

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HIDIRELLEZ DUASI NEDİR, NASIL EDİLİR?

Hıdırellez duasına "Bismillahirahmanirahim" diyerek başlanır.

İşte hıdırellez duası:

"Bin bir adım bir adım

Allah bir adım adım

Kerim kerem Allah

Başımda bir duman var yardım eyle ya Allah

La ilaha illallah muhammeden resullullah yetiş imdadıma hızır ile Allah birsin sen kulla mişersin biz gibi kulların yardımcısı sensin hızır deryada erdim murada.

Amin."

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HIDIRELLEZ NEDİR?

Balkanlarda 'Aya Yorgi Günü', 'Herdeljez', 'Ederles/Ederlezi' adları ile de bilinen Hıdırellez, Ortadoğu, Orta Asya ve Anadolu’da kutlanan mevsimlik bayramlardan biridir.

Hıdırellez gününde dünyada sıkıntıya düşenlerin yardımcısı olan Hızır (AS) ile denizlerin hakimi olduğuna inanılan İlyas’ın (AS) dünyada bir araya geldikleri gün olduğuna inanılır.

Adı farklı toplumlarda farklı olarak anılsa, ritüelleri her coğrafyada ayrı olsa bile Hıdırellez, bolluk, bereket ve umudun simgesi olarak her yerde aynı niyetle kutlanır.

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HIDIRELLEZ NE ZAMAN 2023?

Hıdırellez 5 Mayıs 2023 Cuma günü başlayacak, 6 Mayıs Cumartesi günü bitecek.

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