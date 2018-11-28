HABER

High Tech Port Savunma Fuarı'nın yeni durağı Pakistan

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2018 13:55 | Son Güncelleme

Fuarın 5'incisi gelecek yıl kasım ayında Pakistan'da gerçekleştirilecek - Medyacity Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kurt: - "Amacımız, savunma alanında Türk firmalarla Pakistanlı karar vericilerin bir araya gelmesi ve savunma ihracatımızın hızla geliştiği Pakistan'da iş hacmimizi kalıcı ve büyük hale getirebilmek"

KARAÇİ (AA) - Türk savunma sanayisi firmaları, 5. High Tech Port Savunma Fuarı ile gelecek yıl kasım ayında Pakistan'ın yolunu tutacak.

High Tech Port'un Pakistan'da düzenlemesine ilişkin anlaşma, Karaçi'de gerçekleştirilen IDEAS Uluslararası Savunma Fuarı ve Semineri'nde imzalandı.

Medyacity Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kurt, imza töreni sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, "5. High Tech Port Savunma Fuarı ve Turkey Expo"yu gelecek yıl kasım ayında Pakistan'da düzenleyeceklerini söyledi.

Kurt, "Amacımız, savunma alanında Türk firmalarla Pakistanlı karar vericilerin bir araya gelmesi ve savunma ihracatımızın hızla geliştiği Pakistan'da iş hacmimizi kalıcı ve büyük hale getirebilmek. Attığımız imzayla gelecek yıl burada Türk firmalarımızı ağırlayıp, askeri ve sivil karar vericilerle buluşturacağız." dedi.

High Tech Port, 2014'te İstanbul'da, 2015'te Katar'da, 2016'da ve bu yıl İstanbul'da düzenlenmişti.

PARTNERKızı Şener Şen'in kopyası!Kızı Şener Şen'in kopyası!
Silahlı saldırıya uğrayan taksicinin yoğun bakımda tedavisi sürüyorSilahlı saldırıya uğrayan taksicinin yoğun bakımda tedavisi sürüyor
Trabzon açıklarında panik anları! Gerçek ortaya çıkıncaTrabzon açıklarında panik anları! Gerçek ortaya çıkınca
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hakan Kurt High Tech Port IDEAS Medyacity Pakistan

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Takan'dan bomba iddia: 3600 ek gösterge Berat Albayrak'a takıldı!

Ahmet Takan'dan bomba iddia: 3600 ek gösterge Berat Albayrak'a takıldı!

Fuhuş rezaleti! Basılan binanın üst katından gelen ses polisi alarma geçirdi

Fuhuş rezaleti! Basılan binanın üst katından gelen ses polisi alarma geçirdi

Mehmet Ali Erbil'in doktor kardeşinden iddialara yanıt! Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu nasıl?

Mehmet Ali Erbil'in doktor kardeşinden iddialara yanıt! Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu nasıl?

Çarpışma'nın sevişme sahneleri yayından kaldırıldı!

Çarpışma'nın sevişme sahneleri yayından kaldırıldı!

Yasa Meclis'ten resmen geçti! Uymayanlara ceza geliyor

Yasa Meclis'ten resmen geçti! Uymayanlara ceza geliyor

Başkenti sarsan iddia! Yıldırım ve Albayrak kavga mı etti?

Başkenti sarsan iddia! Yıldırım ve Albayrak kavga mı etti?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Lojman kül oldu! Kur'an-ı Kerim yanmadı

Yangında Kur'an-ı Kerim yanmadı!

Denizde dehşete düşüren ceset!

Denizde dehşete düşüren ceset!

Bedelli askerlikte dikkat çeken eğitim! 'Hedef 500 bini aşmak'

Bedelli askerlikte dikkat çeken eğitim! 'Hedef 500 bini aşmak'

Cirit atlarının "kar üstündeki dansı" başladı

Cirit atlarının "kar üstündeki dansı" başladı

Trabzon açıklarında panik anları! Gerçek ortaya çıkınca

Trabzon açıklarında panik anları! Gerçek ortaya çıkınca

Meteoroloji'den kar uyarısı! İşte hava durumu ile ilgili son tahmin

Meteoroloji'den kar uyarısı! İşte hava durumu ile ilgili son tahmin

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.