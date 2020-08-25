Hikayeleri ve heybetiyle herkesi şaşırtıyorlar! İşte dünyanın en meşhur duvarları...

Antik dönemlerde inşa edilen duvarlar düşmanları dışarıda tutmak için yapılsa da yakın dönemde yapılan duvarlar sanat yapıtları olarak şekillenmiştir. Doğu ve batıyı birbirinden ayıran Berlin Duvarı, Yahudi’lerin kutsal yeri olan Ağlama Duvarı, Mete Han’ın korkusundan yapılan Çin Seddi ve daha niceleri… Hadi gelin, bu yazımızda sizlerle birlikte biraz duvar gezelim.

ÇİN SEDDİ

Duvar denince akla ilk gelen yapı Çin Seddi olur. Dünya tarihinde en uzun duvar olarak bilinen bu yer, ülkenin kuzeybatısında yer alır. Türk Hakanı Mete Han’dan korunmak için yapılan bu yapıları toplamda 21.196.180 metre uzunluğunda. Uzaydan dâhi bakıldığında görülen Çin Seddi’nin uzunluğuna bakarsak Çinliler baya korkmuş olmalı. Ayrıca bu yapı dünyanın yedi harikasından biridir.

BERLİN DUVARI

Dünyanın sembolik yapılarının başında olan bu duvar, ülkenin doğu yakasında yaşayanlarının batı yakasına geçmesini engellemek için 1961 yılında inşa edildi. Bu utanca ise 1989 yılında son verildi. Sonrasında özgürlüğün simgesi olan yapının parçaları dünyanın dört bir yanına dağıtıldı, diğer kısmı ise Berlin Parlamentosu’nun önünde anıt olarak sergilenmeye başlandı.