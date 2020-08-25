Hikayeleri ve heybetiyle herkesi şaşırtıyorlar! İşte dünyanın en meşhur duvarları...

Antik dönemlerde inşa edilen duvarlar düşmanları dışarıda tutmak için yapılsa da yakın dönemde yapılan duvarlar sanat yapıtları olarak şekillenmiştir. Doğu ve batıyı birbirinden ayıran Berlin Duvarı, Yahudi’lerin kutsal yeri olan Ağlama Duvarı, Mete Han’ın korkusundan yapılan Çin Seddi ve daha niceleri… Hadi gelin, bu yazımızda sizlerle birlikte biraz duvar gezelim.
ÇİN SEDDİ
Duvar denince akla ilk gelen yapı Çin Seddi olur. Dünya tarihinde en uzun duvar olarak bilinen bu yer, ülkenin kuzeybatısında yer alır. Türk Hakanı Mete Han’dan korunmak için yapılan bu yapıları toplamda 21.196.180 metre uzunluğunda. Uzaydan dâhi bakıldığında görülen Çin Seddi’nin uzunluğuna bakarsak Çinliler baya korkmuş olmalı. Ayrıca bu yapı dünyanın yedi harikasından biridir.
BERLİN DUVARI
Dünyanın sembolik yapılarının başında olan bu duvar, ülkenin doğu yakasında yaşayanlarının batı yakasına geçmesini engellemek için 1961 yılında inşa edildi. Bu utanca ise 1989 yılında son verildi. Sonrasında özgürlüğün simgesi olan yapının parçaları dünyanın dört bir yanına dağıtıldı, diğer kısmı ise Berlin Parlamentosu’nun önünde anıt olarak sergilenmeye başlandı.
AĞLAMA DUVARI
Yahudilerin kutsal saydıkları bu yer Kudüs’ün Eski Şehir kısmında yani Mescid-i Aksa’nın arka kısmında yer alır. 485 metre uzunluğunda olan bu yapı aslında bir tapınaktan geriye kalan duvardır. Süleyman peygamberin döneminde yapılan bir ibadethane olduğuna inanılan bu yapının Müslümanlar arasında bilinen adı Burak Duvarı'dır. Üç dinde de büyük öneme sahip bu şehir her anlamda görülmeye değer…
İSTANBUL SURLARI
Kara Surları, Haliç Surları ve Marmara Surları olarak 3 bölüme ayrılan bu duvarlar, saldırı karşısında hem karadan hem de Boğaz kenarından destek veriyordu. Bu duvarların bir kısmı Bizans, bir kısmı da Osmanlı döneminden kalma yapılar. Tabii İstanbul Surları denince Anadolu ve Rumeli Hisarını da unutmamak gerek.
BÜYÜK ZİMBABVE DUVARI
Bu duvarın yapımına, 11. yy.’da başlanmış ve 300 yıl boyunca da inşası devam etmiş. Sahra Çölü’nün en büyük yapılarından olan bu duvarların yüksekliği 11 metreye kadar ulaşıyor. Savunma için yapılan bu duvarları, çöl şartlarında inşa etmek zor olsa gerek...
SACSAYHUAMAN
İnkalardan günümüze kadar gelmeyi başarmış yapılardan biridir. Peru’nun Cusco şehrinin yakınlarında yer alan bu bölge, şehrin önemli bir noktasına inşa edilmiş olup İnkalar’ı İspanyollardan korumayı başarmış bir yapıdır. Olur da yolunuz Güney Amerika’ya düşerse bu yapıları bizim için de ziyaret etmeyi unutmayın.
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