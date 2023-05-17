Hilal Altınbilek göğüs ve bacak dekolteli elbisesiyle İtalya’yı salladı! Pozları olay

Güzelliği ve oyunculuğu ile büyük beğeni toplayan Hilal Altınbilek İtalya’ya gitti. Orada bir programa konuk olan Altınbilek dekolteli beyaz elbisesiyle ilgi odağı oldu. En son Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol alan ünlü isim göğüs ve bacak dekolteli pozlarını sosyal medya hesabından da paylaştı.

Karagül dizisinde tanındıktan sonra, Bir Zamanlar Çukurova’da canlandırdığı Züleyha karakteriyle çok sevilen Altınbilek’in pozları binlerce beğeni ve yorum aldı.

"İtalya’dan .." notuyla paylaşım yapan Altınbilek'in takipçileri "Allah'ım afet", "Gururumuz", "Aşırı tatlı bir bebek", "Ay tanesi" yorumlarında bulundu.

Ayrıca ünlü oyuncunun İtalyan hayranları da paylaşımı adeta yorum yağmuruna tuttu. Altınbilek'in fotoğraflarını beğenenler arasında Seray Kaya, Eda Erol, Yasemin Sakallıoğlu gibi ünlü isimler de yer aldı.





