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Hilal Altınbilek göğüs ve bacak dekolteli elbisesiyle İtalya’yı salladı! Pozları olay

17.05.2023 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Züleyha karakteri ile hafızalara kazınan Hilal Altınbilek İtalya’da bir programa katıldı. Güzelliği ile adeta büyüleyen Altınbilek göğüs ve bacak dekolteli beyaz elbisesiyle çok konuşuldu.

Hilal Altınbilek göğüs ve bacak dekolteli elbisesiyle İtalya’yı salladı! Pozları olay

Güzelliği ve oyunculuğu ile büyük beğeni toplayan Hilal Altınbilek İtalya’ya gitti. Orada bir programa konuk olan Altınbilek dekolteli beyaz elbisesiyle ilgi odağı oldu. En son Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol alan ünlü isim göğüs ve bacak dekolteli pozlarını sosyal medya hesabından da paylaştı.

hilal-altınbilek

Karagül dizisinde tanındıktan sonra, Bir Zamanlar Çukurova’da canlandırdığı Züleyha karakteriyle çok sevilen Altınbilek’in pozları binlerce beğeni ve yorum aldı.

hilal-altınbilek-göğüs-dekoltesi

"İtalya’dan .." notuyla paylaşım yapan Altınbilek'in takipçileri "Allah'ım afet", "Gururumuz", "Aşırı tatlı bir bebek", "Ay tanesi" yorumlarında bulundu.

hilal-altınbilek-dekolteli-poz

Ayrıca ünlü oyuncunun İtalyan hayranları da paylaşımı adeta yorum yağmuruna tuttu. Altınbilek'in fotoğraflarını beğenenler arasında Seray Kaya, Eda Erol, Yasemin Sakallıoğlu gibi ünlü isimler de yer aldı.

hilal-altınbilek-göğüs-dekolteli-poz

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