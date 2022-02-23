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Hindistan cevizi yağının faydaları ve kullanım alanlarını duyduğunuzda "Yok artık!" demeye hazır olun...

23.02.2022 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son yıllarda oldukça popüler hale gelen Hindistan cevizi yağı; yemeklerde, içeceklerde, kişisel bakımda ve daha birçok alanda kullanılıyor. Siz de bitkisel ürünler kullanmaktan yanaysanız bu doğal yağ ile güzelliğinize güzellik katabilir, içeceklerinize aroma verebilirsiniz. Hindistan cevizi yağının kullanım alanlarını duyduğunuzda çok şaşıracaksınız!

Hindistan cevizi yağının faydaları ve kullanım alanlarını duyduğunuzda "Yok artık!" demeye hazır olun...

Besin değeri oldukça yüksek olan Hindistan cevizi yağı, E vitamini bakımından oldukça zengin olmasının yanı sıra içeriğinin %40'ını anne sütünde de bulunan laurik asit oluşturuyor. Ayrıca antibakteriyel özelliği sayesinde bakteri oluşumunu engelliyor. Tek bir ürünle kişisel bakımınızı tamamlamak isterseniz Hindistan cevizi yağı tam size göre! Her ürün gibi Hindistan cevizi yağı da alerjik reaksiyona sebep olabileceği için dikkatli kullanmakta fayda var.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞININ KİŞİSEL BAKIMDA KULLANIMI

  • Pamuğa aldığınız bir miktar Hindistan cevizi yağını makyajınızı temizlemek için kullanabilirsiniz.

  • Nemlendirici olarak da kullanılabilen yağın içerisindeki mineraller ile cildinizi besleyip çatlak oluşumunu engelleyebilirsiniz.

  • Hindistan cevizi yağını toz şeker ile karıştırıp cildinize peeling yapabilir, ölü derilerden kurtulabilirsiniz.

  • Sedef ve egzama gibi çeşitli cilt rahatsızlıklarında kullanabilirsiniz.

  • Saç maskesi olarak kullanarak saç dökülmesini azaltabilirsiniz. Ayrıca bu yağ ile bit oluşumunu engellemenin yanı sıra saçı bitten arındırabilirsiniz.

  • Güneşin zararlı ışınlarından korunmak için kullanabilirsiniz.

  • Tırnaklarınıza bakım yaparak güçlendirmek için doğrudan uygulayabilirsiniz.

  • Dudak nemlendiricisi olarak kullanabilirsiniz.

  • Kaş ve kirpiklerinize uygulayarak hızlı uzamalarını sağlayabilirsiniz.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞININ YEMEKLERDE KULLANIMI

Hindistan cevizi yağı tüketmek bağışıklığı güçlendirir, yağ yakımını destekler ve metabolizmayı hızlandırarak zayıflamanızı sağlar. Kalp ve damar rahatsızlıklarına iyi gelen yağ, tiroid bezlerinin düzgün bir şekilde çalışmasına da yardımcı olur. Yemeklerde gönül rahatlığıyla kullanılabilen bu yağı kolesterol sorunu olan kişilerin tüketmemesi gerektiğini hatırlatalım.

  • Keklerinize veya tatlılarınıza ekleyebilirsiniz.

  • Yüksek sıcaklığa dayanıklı olan Hindistan cevizi yağını yemek pişirmek ve mısır patlatmak için kullanabilirsiniz.

  • Kızarmış ekmeğinize sürerek tüketebilirsiniz.

  • Kahvenize aroma vermek için 1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı ekleyebilirsiniz.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞININ DİĞER KULLANIM ALANLARI

  • Sivrisinek ısırıklarından korunmak için böcek kovucu olarak kullanabilirsiniz.

  • Halı ve mobilya gibi eşyalardaki lekeleri çıkarabilirsiniz.

  • Deri eşyalara bakım yaparak ömrünü uzatabilirsiniz.

  • Küçük kesik veya yanıklara uygulayarak iyileşmelerini hızlandırabilirsiniz.

  • Masaj yağı olarak değerlendirebilirsiniz.

  • Diş eti iltihaplarına uygulayarak iyileşmelerini sağlayabilirsiniz.

  • Kabartma tozuyla karıştırıp diş macunu haline getirebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hindistan cevizi yağı
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