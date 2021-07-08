Hindistan'da 6 bin kişinin küllerinden park yapıldı

Koronavirüs salgınından en kötü etkilenen ülkelerden Hindistan salgının başından beri adeta bir kaosun içinde. Koronavirüsün ilk başlarında hastanelerde yer bulunamazken, ölüler için de yakacak odun yoktu.

Koronavirüsün ikinci dalgasının derinden etkilediği Hindistan’da rekor sayıda can kayıpları kaydedilmiş, şehirde yanan cenazelerden yükselen dumanlar görülmüştü.

Krematoryum, yaptığı açıklamada koronavvirüs hastalarının küllerini içeren toplanmayan vazoların sayısında artış bildirmişti.

6 BİNDEN FAZLA CESET YAKILDI

Krematoryumun yönetim komitesinin sekreteri Mamtesh Sharma, Madhya Pradesh eyaletine bağlı Bhopal şehrinde 15 Mart-15 Haziran arasındaki üç aylık sürede 6 binden fazla cesedin yakıldığını belirtti.

Krematoryumda koronavirüs protokolleriyle yakılan cesetlerin aileleri tarafından sadece kemiklerinin toplandığı aktaran Sharma, küllerin bölgede kaldığını bildirdi.

Independent’ın haberinde krematoryumda kalan küllerin nehre bırakılması yerine 21 kamyon kül ile park inşa edileceği belirtildi.

1100 METREKARELİK BİR ARAZİYE YAPILACAK

Parkın şehrin en büyük krematoryumlarından birinin yer aldığı Bhadbhada Vishram Ghat'ta yaklaşık bin 100 metrekarelik bir araziye yapılacağı aktarılırken Krematoryumun yönetim komitesinin sekreteri Mamtesh Sharma, Bhadbhada Vishram Ghat'ta park arazisinin yüzeyinin kül, toprak, kum ve diğer malzemelerle doldurulacağını belirtti.



