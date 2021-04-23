Hindistan'da kabus sürüyor! Vaka ve ölü sayısında yeni rekor kırıldı

Ülkede günlük vaka sayısı dünün ardından bugün de dünya genelinde şimdiye kadar görülen en yüksek seviyeye ulaştı. Daha önce 8 Ocak'ta ABD'de kaydedilen 307 bin 581 vaka bir ülkede görülen en yüksek günlük vaka artışı olmuştu.

67 bin 13 vaka ile Maharaştra, 34 bin 254 ile Uttar Pradeş, 26 bin 995 ile Kerala, 26 bin 169 ile Delhi ve 25 bin 795 ile Karnataka, en fazla günlük vaka artışının kaydedildiği bölge ve eyaletler oldu.

2 BİN 263 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Son 24 saatte 2 bin 263 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği ülkede, günlük can kaybı sayısı da salgının başından bu yana görülen en yüksek noktaya ulaştı.

Hindistan'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 186 bin 920'ye yükseldi.

İyileşenlerin sayısının 13 milyon 648 bin 159'a ulaştığı ülkede, 2 milyon 428 bin 616 kişinin tedavisi sürüyor.

Uzmanlar, ülke çapındaki artan vakaların ardından hastanelerdeki doluluk oranlarının en yüksek seviyeleri gördüğüne işaret ederek sağlık sisteminin "çökme noktasında" olduğu uyarısını yaptı.

Sağlık yetkilileri, başkent Yeni Delhi'deki hastanelerde oksijen tüpü, yatak ve Kovid-19 tedavisindeki bazı önemli ilaçların eksikliğinin baş gösterdiğini belirterek, merkezi hükümete, eyalete acil yardım ve eksiklerin giderilmesi çağrısında bulundu.