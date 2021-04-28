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Hindistan'da korkunç rekor! Ölü sayısı 200 bini geçti

28.04.2021 08:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan'ın başkenti Delhi'de artan Kovid-19 ölümleri nedeniyle, ölülerin yakıldığı krematoryumların kapasitesi doldu. Ülkede sadece 3-4 gün içinde tespit edilen vaka sayısı 1 milyonu geçti. Ölü sayısı ise 200 bini aşmış durumda.

Hindistan'da korkunç rekor! Ölü sayısı 200 bini geçti

Yakınlarını kaybedenler açık alanlarda derme çatma odun yığınlarını bir araya getirerek cesetleri yakmaya çalışıyor.

Bunun için parklar da kullanılıyor. İnsanlar parklarda yakınlarını yakabilmek için saatlerce sıra bekliyor.

Krematoryum çalışanları fazla mesai yaparken sürekli aleve maruz kalan krematoryumlarda bazı parçaların eridiği aktarılıyor.

Yetkililer daha fazla geçici krematoryum kurmak için girişimlere başladı.

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ÖLÜ SAYISI 200 BİN KİŞİYİ AŞTI!

Delhi'de yalnızca Pazartesi günü 380 kişi hayatını kaybetti. Kent merkezindeki Sarai Kale Khan krematoryumunda çalışan bir işçi, The Hindu gazetesine sabah erken saatlerde başlayıp gece yarısına kadar çalıştıklarını söyledi. Son verilerle ölü sayısı 200 bin kişiyi aşmış durumda.

Yerel basına göre Delhi'deki yetkililer parklarda cesetleri yakabilmek için ağaçları da kesmeye başladı.

Başkent Delhi'deki BBC muhabiri Vikas Pandey, şehirde hastanelerde kapasite fazlası hasta bulunduğunu ve insanların çaresiz olduklarını aktardı.

Delhi'de geçen hafta başlayan sokağa çıkma kısıtlamaları bir hafta da uzatıldı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi halka temkinli olmaları ve aşı yaptırmları çağrısında bulundu.

Modi, "Bu fırtına ulusumuzu sarstı" dedi.

Delhi'de özel bir hastane, oksijen sıkıntısı nedeniyle artk yeni hasta kabul etmeyeceğini açıkladı.

Yine Delhi'de Cumartesi günü başka bir hastanede en az 20 kişi oksijen sıkıntısı sonucu hayatını kaybetti.

Hindistan hükümeti ülke çapında 500'den fazla tesiste oksijen üretilebilmesi için harekete geçti.

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ULUSLARARASI TOPLUMDAN HİNDİSTAN'A YARDIM ELİ

ABD Başkanı Joe Biden, Hindistan'daki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek "Hindistan'ın ihtiyacı olan yardımları hemen göndereceğiz." dedi.

ABD'DEN HİNDİSTAN'A YARDIM

İngiltere, Hindistan'a solunum cihazları ve oksijen tüpleri gönderdiğini açıkladı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hindistan'a acil yardıma hazırlandığını duyurdu.

Avrupa Birliği, ABD, Suudi Arabistan ve Singapur da Hindistan'a yardım edeceklerini bildirdi.

BANGLADEŞ SINIRI KAPATIYOR

Bangladeş ise koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla Pazartesi gününden itibaren Hindistan sınırını kapatacağını açıkladı.

Amerikan Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre Hindistan şu ana kadar 17 milyona yaklaşan vakayla, koronavirüs vaka sayısında ABD'den sonra ikinci sırada.

Ancak uzmanlar nüfusu 1,4 milyara yaklaşan ülkede gerçek vaka sayısının çok daha fazla olduğunu söylüyor.

Hindistan'da Kovid-19 hastalığı sonucu 192 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Dünyada Hindistan'dan çok Kovid ölümü görülen sadece üç ülke var: ABD, Brezilya ve Meksika.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi Hindistan

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