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Hindistan’da skandal olay! İki kadının çıplak şekilde sürüklenip taciz edildiği görüntü tepki topladı

20.07.2023 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan’ın son dönemde şiddet olaylarının arttığı Manipur eyaleti toplu tecavüz skandalıyla bir kez daha sarsıldı. Yerli Kabile Liderleri Forumu, Kuki-Zo etnik grubuna mensup iki kadına "toplu tecavüz" edildiğini belirtti. Sosyal medyada paylaşılan, bir grup çete üyesinin iki kadını çıplak şekilde sürükleyerek taciz ettiği görüntü tepki çekti.

Hindistan’da kaydedilen ve sosyal medyaya yansıyan iki kadının çıplak bir şekilde tarlaya sürüklenerek toplu tecavüze uğradığı görüntüler tepkilere neden oldu. BBC'nin haberine göre,Yerli Kabile Liderleri Forumundan (ITLF) yapılan açıklamada, çetenin Kangpokpi bölgesindeki bir köyü ateşe verdiği, iki kişiyi "ölümüne dövdüğü" belirtildi. Açıklamada, çete üyelerinin, Kuki-Zo etnik grubuna mensup olduğu tespit edilen iki kadına "toplu tecavüz" ettiği vurgulandı.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis de olayın 4 Mayıs'ta gerçekleştiğini ve o tarihlerde Thoubal bölgesinden bir kaçırma ve toplu tecavüz olayının ihbar edildiğini açıkladı.İki kadının çıplak bir şekilde bir tarlaya sürüklendiği videonun dün gündeme gelmesinin ardından polis, konuya ilişkin toplu tecavüz dosyası açtı ve bir kişiyi gözaltına aldı.

BAŞBAKAN’DAN “SUÇLULAR BAĞIŞLANMAYACAK MESAJI”

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, parlamentoda yaptığı açıklamada, olayın "Hindistan'ı utandırdığını" dile getirerek "Manipur'un evlatlarına olanlar asla affedilemez." ifadesini kullandı. Hükümet, sosyal medya şirketlerine, söz konusu videonun tüm platformlardan kaldırılması çağrısında bulundu.

Manipur eyalet Başbakanı N Biren Singh de Twitter'dan yaptığı paylaşımda, olaya dair detaylı soruşturmanın başlatıldığını ve tüm faillere karşı "idam cezası da göz önünde bulundurularak ciddi yasal işlemlerin başlatılacağını" duyurdu.

ASKERE “VUR” EMRİ VERİLMİŞTİ

Eyalet nüfusunun yüzde 53'ünü oluşturan Meitei topluluğu, "Planlanmış Kabile" kategorisine dahil edilmedikleri gerekçesiyle gösteriler düzenlerken, nüfusun yaklaşık yüzde 30'unu oluşturan Kukilerin de aralarında bulunduğu grupların buna itirazı şiddet olaylarına yol açıyor. Gösteriler 3 Mayıs'tan itibaren şiddet olaylarına sahne olmuştu. 4 Mayıs'ta askere "vur emri"nin verildiği Manipur'daki şiddet olayları nedeniyle yaklaşık 130 kişi hayatını kaybederken, 60 bin kişi yerlerinden edildi.

Hindistan'da "Planlanmış Kabile" kategorisinde yer alan topluluklara siyasi temsil, okullarda kota ve memuriyet gibi olanaklar sağlanıyor. Yasalara göre, dağlık alanlara yerleşmelerine izin verilmeyen Meiteiler, eyalette Myanmar ve Bangladeşli göçmen nüfusunun artması nedeniyle zorluklarla karşılaştıklarını iddia ediyor. (AA)

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tecavüz Hindistan

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