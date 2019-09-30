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Hindistan'da 2002'deki Gujarat Olayları mağduruna tazminat

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2019 19:17 | Son Güncelleme

Hindistan'da 2002'deki Gujarat Olayları mağduruna tazminat

YENİ DELHİ (AA) - Hindistan Yüksek Mahkemesi, 2002'de yaşanan Gujarat Olayları'nda çok sayıda kişinin tecavüzüne uğrayan Bilkis Bano için verilen "70 bin 500 dolar tazminat, iş ve barınma imkanı sağlanması" hükmünün iki haftada yerine getirilmesine karar verdi.

Mahkeme, yerel makamlara nisanda tazminatın ödenmesi, iş ve barınma imkanının verilmesi yönünde karar vermişti ancak Bano, 5 ay sonra haklarını alamadığı gerekçesiyle Yüksek Mahkemeye başvurdu.

Hindistan Yüksek Mahkemesi, Gujarat eyaleti hükümetinin 3 Mart 2002'deki olaylarda çok sayıda kişinin tecavüzüne uğrayan Bano'ya iş ve barınmanın yanı sıra 70 bin 500 dolar tazminat ödemesi yönünde verilen kararın iki hafta içinde yerine getirilmesi kararı verdi.

Mahkeme Başkanı Rajan Gogoi, yılbaşında Yüksek Mahkeme tarafından kararın verilmesine rağmen tazminatın ödenmediğini doğruladı.

Gogoi, mağdurun rehabilitasyonunun öncelikli olduğunu vurgularken, iş, barınma ve tazminat ödeme kararının davayla ilgili özel koşullar arasında olduğunu belirtti.

- Bano'nun ailesi çete tarafından öldürülmüştü

Gujarat Olayları'nda Bano'nun ailesinden 14 kişi, bir çete tarafından öldürülmüştü.

Hindistan'ın Gujarat eyaletinde 27 Şubat 2002'de Godhra istasyonu yakınlarında çıkan tren yangınında, 60 Hindu hacının öldürülmesinin ardından eyalette olaylar başlamıştı.

Yangından Müslümanları sorumlu tutan Hindu çeteler, Gujarat'ta Müslüman mahallelerine ve köylerine saldırmış, olaylarda bine yakın kişi yaşamını yitirmişti.

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Bilkis Bano Gujarat eyaleti Gujarat Olayları Hindistan

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