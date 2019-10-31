Hindistan’dan Denizli’ye geldi, sağlığına kavuştu

Hindistan’dan 7 bin 265 kilometre yol gelen ve belden aşağısı kısmi felç olan 59 yaşındaki Fatemeh Tabası isimli hasta, Denizli Özel Cerrahi Hastanesi’nde omuriliğinde yapılan ameliyat ile sağlığına kavuştu. Tabası’nın başarılı geçen ameliyat ile omuriliğindeki tümör hücreleri temizlendi.

Fatemeh Tabası isimli kadın karayolu ile 3 gün 18 saatte, 7 bin 265 kilometrelik yolu Denizli’ye gelerek uzun yıllardır mücadele ettiği omurilik tümöründen kurtuldu.

Hastanın sağlık durumu ile ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Polikliniğinde görevli Yardımcı Doçent Doktor Mustafa Bilir, Tabası’nın hastaneye ilk geldiğinde belden aşağısının felç olduğunu söyledi. Bilir, “Hindistan’dan gelen bir hastamız, belden aşağısında kısmi bir felç olduğundan dolayı beyin cerrahisi tarafından ameliyat edilmiş. Tümör ameliyatı yapıldı. Hem servikal bölgeden hem de lomber bölgeden tümör hücreleri temizlendi. Daha sonraki dönemde, hasta kemoterapi ve radyoterapi programları almaya başladı. Ağır bir süreçten geçiyor. Biz hastanın rehabilitasyonu konusunda hastaya yardımcı oluyoruz. Hastanın yürüme problemleri ve kolunu kullanma, ellerini kullanma problemleri açısından kendisine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Rehabilitasyon iyi bir şekilde işliyor ama tümör eğer her an gibi bir şekilde nüksetmezse bir sıkıntı olmazsa, hastamızı inşallah ülkesine yürür bir şekilde göndereceğiz” dedi.