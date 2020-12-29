Hindistanlı kadınların 100 yıllık değişimi! Renklerden ödün yok

Neredeyse her yıl hem güzellik hem moda trendleri açısından değişiklik gösteriyor. Özellikle geçmişten bu güne güzellik trendleri son derece farklılaştı. Bildiğiniz gibi Rönesans Dönemi’nde balık etli vücutlar modaydı, kadınlar tüylerini almıyordu. 2000’lerin başında ise sıfır beden moda oldu. Peki ülkelerin güzellik algısı nasıl değişti?

Tek bir kadın üstünden tüm asrın güzellik algısını yansıtan çalışmayı, bir de Hindistanlı kadınlar için görelim. Bakalım onlar bu süre zarfında ne kadar değişmiş.

100 YILDA DEĞİŞEN GÜZELLİK ALGISI

Cut.com'un Güzelliğin 100 Yılı isimli serisine bu defa Hindistan konu oluyor. Son zamanların en dikkat çekici video çalışmalarından olan ‘Güzelliğin Yüzyılı’, ülkelerin 100 yılda değişen güzellik algısına ışık tutuyor. İçeriğin sahibi Cut.com, İran, Kore ve Amerika’dan sonra bu kez de Hindistanlı güzelleri ele alıyor.

HİNDİSTAN RENKLERİNDEN ÖDÜN VERMİYOR

Videoda 1910'lu yıllardan günümüze, zamanın güzellik üzerindeki etkisi gözler önüne seriliyor.

Görüntülerde değişen ilgi alanları ve trendler, Bollywood aktristlerini anımsatan model Trisha Miglani ile can bulurken, tüm değişikliklere rağmen Hindistan'ın renklerinden ödün vermeyişi görülüyor.



