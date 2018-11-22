KADIN

Hint ve Çin tıbbında yüzyıllardır kullanılıyor! İşte kırışıklığa karşı mucize bitki babchi

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
CİLT HABERLERİ  | 22.11.2018 14:13 | Son Güncelleme

California Üniversitesi'nde yapılan yeni bir araştırmaya göre hint bitkisinin tohumlarında bulunan bitkisel özler, yüzdeki kırışıklıkları yüzde 20 oranında azaltıyor. İşte mucize bitki olarak adlandırılan babchi hakkında bilmeniz gerekenler...

Hint ve Çin tıbbında yüzyıllardır kullanılıyor! İşte kırışıklığa karşı mucize bitki babchi

İngiliz Dermatoloji Dergisi'nde yayınlananan yeni bir araştırma kışıklıklarından rahatsız olan kadınların imdadına yetişecek gibi duruyor. Babchi adındaki mucize hint bitkisinin, yüz kırışıklıklarını beşte bir oranında azaltacağı belirtiliyor. Yaşlanma karşıtı olarak sunulan bitki, güneş lekelerine de çözüm olarak görülüyor.

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Pekçok üst düzey kozmetikte bulunan retinolden daha etkili olan bitki 12 hafta boyunca araştırmaya katılan gönüllüler üzerinde denendi. Araştırma sonunda kişilerde kırışıklıkların azaldığı gözlemlendi.

İngiliz Dermatolog Ninan Goad, bu araştırmaya 'ümit verici' diyor ancak, daha büyük çalışmalara ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor.

Hint ve Çin geleneksel tıbbında yüzyıllardır kullanılan bitki, mükemmel yüz kremi arayan kadınlar için umut olabilir.

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Bakuchiol, babhci bitkisinde bulunan ve içinde antioksidan, antienflamatuvar ve bitkisel kaynaklardaki östrojen etkiye sahip olan tohumdur.

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Anahtar Kelimeler:
babchi bitkisi kırışıklığıa karşı çözüm

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