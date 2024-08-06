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    4. Hintli kahin Kushal Kumar, 3. Dünya Savaşı'nı öngördü! "Başlamak üzere" dedi yetmedi bir de tarih verdi

    Hintli kahin Kushal Kumar, 3. Dünya Savaşı'nı öngördü! "Başlamak üzere" dedi yetmedi bir de tarih verdi

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    06.08.2024 07:26
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    Hindistan'ın Nostradamus'u olarak kabul edilen Kushal Kumar, 3. Dünya Savaşı'nın başlangıcına yönelik yaptığı kehanetle bir kez daha dünya gündemine yerleşmeyi başardı. Fenomen kahin daha önceki birkaç tahmininde yanılmasına rağmen yeni bir kehanetle geri döndü.

    Hintli kahin Kushal Kumar, 3. Dünya Savaşı'nı öngördü! "Başlamak üzere" dedi yetmedi bir de tarih verdi

    MYNET|DIŞ HABERLER Dünya basınında Nostradamus olarak anılan Hintli astrolog Kushal Kumar, astrolojinin Vedik adı verilen Hindu versiyonunu kullanarak 3. Dünya Savaşı'nın başlangıcına yönelik tahminini güncelledi. Geçtiğimiz aylarda 3. Dünya Savaşı'nın başlangıç tarihini 18 Haziran olarak açıklayan kahin kehanetinin gerçekleşmemesi üzerine iki tarih daha verdi.

    Savaşın yeni başlangıç tarihi olarak 14-15 Ağustos'a dikkat çeken Kumar, "Potansiyel olarak savaş sıcak noktalarıyla ilgili endişe verici kaygıların temposu, insan öfkesinin ve hırslarının farklı tonlarını ve gölgelerini yansıtarak daha uzun süre devam edecek gibi görünüyor. 14 ve 15 Ağustos, azami dikkat ve özeni gerektirecektir" ifadelerini kullandı.

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    Hindistan kehanet kahin
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