HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hırsızdan bıkan esnaf: 'Her gün harçlık ve yemek vereceğim, yeter ki uzak dursun'

Hırsızdan bıkan esnaf: 'Her gün harçlık ve yemek vereceğim, yeter ki uzak dursun'

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2020 14:59 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta yaklaşık 250 hırsızlık olayına karışan ve cezai ehliyeti bulunmadığı için her defasında serbest bırakılan Eşref B.’nin (31), lokantaya girerek 100 lira ve dolaptaki ciğeri çalması güvenlik kamerasına yansıdı. Esnaf olarak Eşref B.’den bıktıklarını ifade eden Suat Altuntaş, ''Her gün 10 lira harçlık vereceğim ve günde iki öğün karnını doyuracağım. Yeter ki bizden uzak dursun'' dedi.

Hırsızdan bıkan esnaf: 'Her gün harçlık ve yemek vereceğim, yeter ki uzak dursun'

Olay, sabah saatlerinde Gazipaşa Caddesi Belediye Merkez Çarşısı’nda bulunan lokantada meydana geldi. Kapıyı zorlayarak içeri giren Eşref B., kasada bulunan 100 TL’yi aldıktan sonra ciğerlerin bulunduğu dolabın içindeki bir tepsi Arnavut ciğerini alarak kaçtı. İş yerine gelen Suat Altuntaş kapının zorladığını fark ederek güvenlik kameralarını inceledi. Görüntüleri izleyen Suat Altuntaş, hırsızın Eşref B. olduğunu tespit etti. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, Eşref B.’nin rahat tavırlarla kasadaki para ile ciğeri aldığı görüldü.

e9faa145d2c58a644105a986bd81026f

'YETER Kİ BİZDEN UZAK DURSUN'

Eşref B.’nin akli dengesinin bozuk olduğunu çevredeki bütün esnafın bildiğini söyleyen Suat Altuntaş, şikâyetçi olmadığını söyledi. Artık hırsızlık olaylarından bıktıklarını anlatan Suat Altuntaş, ''Her gün 10 lira harçlık vereceğim ve günde iki öğün karnını doyuracağım. Yeter ki bizden uzak dursun'' dedi. Polis, Altuntaş şikayetçi olmaması nedeniyle olayla ilgili işlem yapmadı.

DHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Milli gelirin yarısını üretiyorlar! Türkiye'nin en büyükleri açıklandı Milli gelirin yarısını üretiyorlar! Türkiye'nin en büyükleri açıklandı
Soylu duyurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan o evlerin ücretini yatırdıSoylu duyurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan o evlerin ücretini yatırdı
2020 AUZEF ders geçme notu nedir? AUZEF not hesaplama!2020 AUZEF ders geçme notu nedir? AUZEF not hesaplama!

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında söyledi: Yeni yasaklar gelebilir

Canlı yayında söyledi: Yeni yasaklar gelebilir

CNN Türk'te tansiyon yükseldi! Sosyal medya tartışması

CNN Türk'te tansiyon yükseldi! Sosyal medya tartışması

Olay doğum günü pozu! 'Çıta yine Everest'

Olay doğum günü pozu! 'Çıta yine Everest'

Arda Turan'ın yeni takımı belli oldu

Arda Turan'ın yeni takımı belli oldu

'Bu rakamlarla eylülde okulları açmayı unutun'

'Bu rakamlarla eylülde okulları açmayı unutun'

Mehmet Metiner’den canlı yayında büyük gaf!

Mehmet Metiner’den canlı yayında büyük gaf!

İlginizi Çekebilir

Erdoğan'ın açıklamaları gündem oldu! Kapatılacak mı?

Erdoğan'ın açıklamaları gündem oldu! Kapatılacak mı?

İkranur'un ön otopsisi tamamlandı!

İkranur'un ön otopsisi tamamlandı!

Özel araçta maske takma zorunluluğu var mı?

Özel araçta maske takma zorunluluğu var mı?

Ahlaksız paylaşımlara tepki yağdı! Albayrak çiftine destek

Ahlaksız paylaşımlara tepki yağdı! Albayrak çiftine destek

Kayseri'de bulundu! Ne olduğu ortaya çıktı

Kayseri'de bulundu! Ne olduğu ortaya çıktı

Diğer Haberler
Plajlarda trikini modası! Trikini nedir? Koronavirüs sürecinde ortaya çıkan trikini ne demek?

Plajlarda trikini modası! Trikini nedir? Trikini ne demek?

İlçede korkunç olay! 23 saat dövülmüş halde bulundu, polis adliyeyi abluka altına aldı

İlçede korkunç olay! Polis adliyeyi abluka altına aldı

Soylu duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 50 briket evin ücretini AFAD'a aktardı

Soylu duyurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan o evlerin ücretini yatırdı

Zeytin Dalı bölgesinde 6 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı

Zeytin Dalı bölgesinde 6 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı

Büyükçekmece Adliyesi önünde silahlı kavga! Yaralılar var

Adliye önünde silahı kavga! Yaralılar var

İstanbul Sözleşmesi nedir? İstanbul Sözleşmesi ne zaman imzalandı? İşte İstanbul Sözleşmesi metni!

İstanbul Sözleşmesi nedir? İşte İstanbul Sözleşmesi metni!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.