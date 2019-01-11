HABER

Hırsızlık zanlıları özel ekip tarafından yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2019 21:40 | Son Güncelleme

Trabzon'da yaşanan hırsızlık olaylarının aydınlatılması için oluşturulan özel ekip tarafından yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Trabzon'da yaşanan hırsızlık olaylarının aydınlatılması için oluşturulan özel ekip tarafından yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Akçaabat, Ortahisar, Arsin, Şalpazarı, Çaykara ve Tonya ilçelerindeki ev, otomobil ve iş yerlerinde son bir buçuk ayda 13 hırsızlık olayı yaşandı.

Bu olaylarda bakır tencere ve kazanların yanı sıra, LCD televizyon, elektrik ve kaynak makinesi kabloları, 553 kilogram fındık, telefon kablosu, av tüfeği ile çok sayıda araç aküsü çalındı.

Bunun üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığınca şüphelilerin yakalanması için özel ekip oluşturuldu.

İl genelinde düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.A, R.S. ve E.D. tutuklandı, Ö.D. ve K.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer şüpheliler H.O, S.O. ve E.S'nin işledikleri başka hırsızlık suçlarından cezaevinde oldukları belirlendi.

Şüpheli M.Ç'nin ise yakalanmasına çalışılıyor.

PARTNERBir dönemin TV yıldızıydı... '10 yıldır işsizim'Bir dönemin TV yıldızıydı... '10 yıldır işsizim'
Ordu merkezli silah kaçakçılığı operasyonuOrdu merkezli silah kaçakçılığı operasyonu
Erdoğan talimat verdi, çalışmalar başladı! Ücretsiz dağıtıldıErdoğan talimat verdi, çalışmalar başladı! Ücretsiz dağıtıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Jandarma Özel Ekip Trabzon

En Çok Okunan Haberler

Kanser tedavisi görüyordu, yaşamını yitirdi! Tabutu birlikte omuzladılar

Kanser tedavisi görüyordu, yaşamını yitirdi! Tabutu birlikte omuzladılar

Ekrem İmamoğlu’nun oğlundan dikkat çeken paylaşım!

Ekrem İmamoğlu’nun oğlundan dikkat çeken paylaşım!

Fenerbahçe'ye transferde büyük şok

Fenerbahçe'ye transferde büyük şok

İşte yıl sonu dolar tahmini!

İşte yıl sonu dolar tahmini!

Okulun bodrumunda skandal! Utanmadan video da çektiler

Okulun bodrumunda skandal! Utanmadan video da çektiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimize promosyon olarak dağıtacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimize promosyon olarak dağıtacağız

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Mariam Kavakçı çok tartışılmıştı! Kardeşi de Cumhurbaşkanlığı'nda

Mariam Kavakçı çok tartışılmıştı! Kardeşi de Cumhurbaşkanlığı'nda

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Ünlü dizinin oyuncusu çete lideri çıktı

Ünlü dizinin oyuncusu çete lideri çıktı

Ünlü et lokantasının sahibi teslim oldu

Ünlü et lokantasının sahibi teslim oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erdoğan talimat verdi, çalışmalar başladı! Ücretsiz dağıtıldı

Erdoğan talimat verdi, çalışmalar başladı! Ücretsiz dağıtıldı

Malatya'da dehşet! Ailesini katletti

Av tüfeği dehşeti! Ailesini katletti

Bursa'da 3.8 şiddetinde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Korkutan deprem! 3.8 şiddetinde salladı

Seçime günler kala çok önemli uyarı! Bu kişiler oy kullanamayabilir

Seçime günler kala çok önemli uyarı! Bu kişiler oy kullanamayabilir

Bakan Murat Kurum'un imzasıyla genelge gönderildi! Plastik poşet hamlesi

Bakan'ın imzasıyla genelge gönderildi! Plastik poşet hamlesi

Türk heyeti ABD'ye gidiyor

Türk heyeti ABD'ye gidiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.