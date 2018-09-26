Hırsızlık zanlıları tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Bakırköy'de 7 ayrı ev ve iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bazı ev ve iş yerlerinde meydana gelen hırsızlık olaylarının şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.
Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, emniyette 5 ayrı suçtan kaydı bulunan T.H'nin hırsızlık olaylarına karıştığını tespit etti. Hakkında 3 ayrı suçtan arama kararı bulunduğu belirlenen T.H. gözaltına alındı.
Emniyette sorgulanan T.H'nin hırsızlık olaylarını birlikte yaptığı yaşı küçük E.Ç. de Bahçelievler'de çalıntı olduğu belirlenen motosiklette, yanında bulunan küçük yaştaki M.A.B. ve A.B. ile yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.H. ve E.Ç. tutuklanırken, M.A.B. ve A.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son dakika! Bedelli askerlikte başvuru sayısı 550 bini geçti
Konya'da herkesi şaşkına çeviren görüntü! Prof. Dr. Fetullah Arık'tan 'obruk' açıklaması...
Eski Başbakan Belediye Başkanlığına adaylığını koydu
Her satırı iğrenç! Kadınlara fuhuş yaptıran baba öz kızını istismar etti
Eşini vurdu! Pes dedirten sözler: Karım 'İhtiyaçlarımı karşılayamıyorsun' dedi
Milyonlarca kişiye müjdeli haber! Bu uygulamalar kısa süreliğine bedava oldu...
AP, Türkiye'ye yardımı kesiyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Brunson açıklaması: Terör bağı nedeniyle yargılanıyor
AK Parti ve MHP ittifakı 2023'e kadar sürecek!
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk araya girdi, sözleri alkış aldı
En büyük kalçalara sahip olmak için bir kez daha ameliyat olacak!
Whatsapp kullanıcılarına büyük şok: Eğer bu telefonlardan birini kullanıyorsanız...
Okuyucu Yorumları 0 yorum