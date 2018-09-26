Hırsızlık zanlıları tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Bakırköy'de 7 ayrı ev ve iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bazı ev ve iş yerlerinde meydana gelen hırsızlık olaylarının şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, emniyette 5 ayrı suçtan kaydı bulunan T.H'nin hırsızlık olaylarına karıştığını tespit etti. Hakkında 3 ayrı suçtan arama kararı bulunduğu belirlenen T.H. gözaltına alındı.

Emniyette sorgulanan T.H'nin hırsızlık olaylarını birlikte yaptığı yaşı küçük E.Ç. de Bahçelievler'de çalıntı olduğu belirlenen motosiklette, yanında bulunan küçük yaştaki M.A.B. ve A.B. ile yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.H. ve E.Ç. tutuklanırken, M.A.B. ve A.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

