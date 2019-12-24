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Hirsutizm nedir? Aşırı tüylenme nasıl tedavi edilir?

Betül Kurucu Betül Kurucu
KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | Son Güncelleme

Kadınların en büyük sorunları arasında yer alan aşırı tüylenme hastalığı kişileri depresyona kadar sürükleyebiliyor. Hirsutizm yani aşırı tüylenme kadınlarda yüz, göğüs, göbek çevresi, uyluk gibi bölgelerde siyah ve sert kıllarda artışla ortaya çıkıyor. Peki kadınlar aşırı tüylenme hastalığından nasıl kurtulabilir? İşte aşırı tüylenme yani hirsutizm belirtileri ve tedavisi ile ilgili merak edilenler...

Hirsutizm nedir? Aşırı tüylenme nasıl tedavi edilir?

Liv Hospital Samsun Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kliniğinden Uzm. Dr. Esra Tutal, hastaları depresyona sürükleyen hirsutizmin (aşırı tüylenme) neden meydana geldiğini anlattı. Konuyla ilgili açıklama yapan Uzm. Dr. Tutal, “Bu durum kanda androjenler olarak adlandırılan erkeklik hormonlarının (en fazla da testosteron) artışına bağlıdır. Bazı durumlarda tüylenmeye ek olarak seste kalınlaşma, aşırı sivilcelenme, göğüslerde küçülme gibi belirtiler de eklenebilir ve bu durum virilizasyon olarak adlandırılır” dedi.

BAŞKA HASTALIKLARDAN KAYNAKLANABİLİR

Uzm. Dr. Tutal, polikistik over sendromunun, aşırı tüylenmede en sık görülen nedenlerden biri olduğunu kaydetti. Genelde sorunun ergenlikle beraber başladığını kaydeden ve hastalığın belirtileri hakkında bilgiler veren Tutal, “Kan hormon düzeyleri dengesizdir. Adetlerde düzensizlik, kilo artışı, insülin direnci ve yumurtalık kistleri ile karakterizdir. Bunun dışında cushing sendromu gibi bazı böbrek üstü bezi hastalıklarında ve bazı yumurtalık tümörlerinde de tüylenme artışı olabilir” şeklinde konuştu.

ÖNCE HORMONAL BOZUKLUKLAR TEDAVİ EDİLMELİ

Aşırı kıllanmanın tedavisine değinen Tutal, “Hirsutizm, kişide stres oluşturur hatta bazen depresyona kadar ilerleyebilir. Bunlar olmasa bile altta yatan hormonal dengesizliğin tedavi edilmesi gereklidir. Tanı; düzenli adet olan hastalarda adetin 2 veya 5. günleri arasında hormon düzeylerine bakılarak ve ultrasonografi ile yumurtalıklar incelenerek konulur. Tedavi altta yatan hastalığa göre belirlenir. Kilolu hastalarda kilo verilmesi önemlidir. Tedavi en erken 6 ay sonra etki etmeye başlar ve ortalama 2-3 yıl uygulanır. Tedaviye 6 ay sonra lazer epilasyon gibi yöntemler eklenmelidir. Hormonal tedavi uygulanmadan lazer yapılması durumunda başarı şansı düşüktür” ifadelerini kullandı. (İHA)

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aşıır tüylenme hirsutizm

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