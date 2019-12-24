Hirsutizm nedir? Aşırı tüylenme nasıl tedavi edilir?

Liv Hospital Samsun Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kliniğinden Uzm. Dr. Esra Tutal, hastaları depresyona sürükleyen hirsutizmin (aşırı tüylenme) neden meydana geldiğini anlattı. Konuyla ilgili açıklama yapan Uzm. Dr. Tutal, “Bu durum kanda androjenler olarak adlandırılan erkeklik hormonlarının (en fazla da testosteron) artışına bağlıdır. Bazı durumlarda tüylenmeye ek olarak seste kalınlaşma, aşırı sivilcelenme, göğüslerde küçülme gibi belirtiler de eklenebilir ve bu durum virilizasyon olarak adlandırılır” dedi.

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Uzm. Dr. Tutal, polikistik over sendromunun, aşırı tüylenmede en sık görülen nedenlerden biri olduğunu kaydetti. Genelde sorunun ergenlikle beraber başladığını kaydeden ve hastalığın belirtileri hakkında bilgiler veren Tutal, “Kan hormon düzeyleri dengesizdir. Adetlerde düzensizlik, kilo artışı, insülin direnci ve yumurtalık kistleri ile karakterizdir. Bunun dışında cushing sendromu gibi bazı böbrek üstü bezi hastalıklarında ve bazı yumurtalık tümörlerinde de tüylenme artışı olabilir” şeklinde konuştu.