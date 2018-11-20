Hisarcıklıoğlu'nun adı Ürgüp'te caddeye verildi

NEVŞEHİR (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde kendi adının verildiği caddenin açılışını gerçekleştirdi.

Hisarcıklıoğlu'nun, ilçeye, 24 derslikli bir okul yaptırmak için aldığı kararı paylaşmasının ardından Ürgüp Belediye Meclisi, daha önce adı "Asım Yolaç" olan kent merkezindeki caddenin isminin "M. Rifat Hisarcıklıoğlu" olarak değiştirilmesini oy birliğiyle kararlaştırdı.

Caddenin açılışı için düzenlenen törende konuşan Ürgüp Belediye Başkanı Fahri Yıldız, Hisarcıklıoğlu'nun, geçtiğimiz aylarda Ürgüp ilçesini ziyaretinde okul yapımı için söz verdiğini, belediye olarak yer tahsisi yapıldığını, inşaatın da önümüzdeki günlerde başlayacağını belirtti. Hisarcıklıoğlu'nu fahri hemşehri olarak kabul ettiklerini dile getiren Yıldız, isminin caddeye verilmesinin tüm Ürgüp halkının kararı olduğunu kaydetti.

Hisarcıklıoğlu ise konuşmasında, okulun yapımı için Milli Eğitim Bakanlığı ile protokol imzaladıklarını, en kısa sürede temeli atılacak olan inşaatın bir yıl içinde hizmet vermeye başlayacağını aktardı.