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Hitler kitabıyla çıplaklığını kapattı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 29.08.2018 09:24 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in vaftiz kızı Ksenia Sobchak sosyal paylaşımda paylaştığı fotoğrafla herkesi şaşkına çevirdi.

36 yaşındaki iş kadını, çıplak bir şekilde uzanırken "Hitler'in Anlamı" isimli kitabıyla kasıklarını kapattı.

Putin’in vaftiz kızından olay paylaşım…

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Rusya, Putin’in vaftiz kızı olan ve geçen seçimlerde Putin’in karşısına çıkarak aday olan siyasetçi ve iş kadını Ksenia Sobchak’ı konuşuyor… İtalya’nın güneyindeki Sicilya’da tatiline devam eden Sobchak, 5.7 milyon takipçisine hem çıplak hem de imalı bir fotoğrafını paylaştı.
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Tatili devam ederken çıplak bir vaziyette uzanmış olan Sobchak, çıplaklığını bir kitapla örttü. “Rusya’nın Paris Hilton’ı” olarak bilinen Sobchak, kucağına Raimund Pretzel’in “Hitler’in Anlamı” isimli kitabı koydu.
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Tatili devam ederken çıplak bir vaziyette uzanmış olan Sobchak, çıplaklığını bir kitapla örttü. “Rusya’nın Paris Hilton’ı” olarak bilinen Sobchak, kucağına Raimund Pretzel’in “Hitler’in Anlamı” isimli kitabı koydu. “Bu yaz ne okuyorsunuz” diye mesaj yazan Sobchak’a bazı kullanıcılar, “İlgi çekmek için böyle şeyler yapma” ve “Çıplaklıkla prim yapmaya çalışıyor” gibi yorumlar yaptı.
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Kariyeri boyunca gazetecilik ve oyunculuk da yapan Sobchak, Putin’in en büyük muhaliflerinden biri. Putin, geçen yıl yapılan seçimlerde aday olarak karşısına çıkan isimlerle bir araya geldiğinde ortaya bu kare çıkmıştı.
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Putin yine bildiğiniz gibi

Putin yine bildiğiniz gibi
​Peskov, Putin'e iki gün boyunca Tuva Cumhuriyetli lideri Şolban Kara-ool, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Başkanı Aleksandr Bortnikov'un eşlik ettiğini belirtti.
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Peskov ayrıca Rus liderin ziyaretinden görüntülerin Kremlin tarafından paylaşılacağını aktardı.
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Bu arada bu Putin'in Tuva'da geçirdiği ilk tatil değil. Rus lider geçen yıl ağustos ayında da bölgeye gitmiş, balık tutmuş ve avlanmıştı. Peskov, Rus liderin tatil sırasında bölgedeki bir gölde 2 saat boyunca bir turna balığını kovaladığını belirtmişti.
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Anahtar Kelimeler:
Vladimir Putin Ksenia Sobchak

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