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Hitler’in doğduğu ev karakol olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 13:16 | Son Güncelleme

Avusturya İçişleri Bakanı Wolfgang Peschorn, Nazi lideri Adolf Hitler’in dünyaya geldiği evin karakola dönüştürüleceğini açıkladı.Avusturyalı yetkililer, yıllarca süren tartışmaların ardından yukarı Avusturya’da Almanya sınırına yakın bir kasaba olan Braunau am Inn’da bulunan Nazi lideri Adolf Hitler’in dünyaya geldiği evin, polis karakoluna dönüştürüleceğini açıkladı.Avusturya’nın İçişleri Bakanı Wolfgang Peschorn, evin neo-Nazi gruplarca kutsallaştırılmasının nasıl önlenebileceği konusunda yıllardır tartışmaların sürdüğünü en sonunda karakola dönüştürülmesi kararı alındığını belirtti.

Avusturya İçişleri Bakanı Wolfgang Peschorn, Nazi lideri Adolf Hitler’in dünyaya geldiği evin karakola dönüştürüleceğini açıkladı.
Avusturyalı yetkililer, yıllarca süren tartışmaların ardından yukarı Avusturya’da Almanya sınırına yakın bir kasaba olan Braunau am Inn’da bulunan Nazi lideri Adolf Hitler’in dünyaya geldiği evin, polis karakoluna dönüştürüleceğini açıkladı.
Avusturya’nın İçişleri Bakanı Wolfgang Peschorn, evin neo-Nazi gruplarca kutsallaştırılmasının nasıl önlenebileceği konusunda yıllardır tartışmaların sürdüğünü en sonunda karakola dönüştürülmesi kararı alındığını belirtti. Binanın gelecekte polis tarafından kullanılmasının verdiği mesajı değerlendiren Peschorn, "Bina, Nasyonal Sosyalizm anısını asla uyandırmayacağına dair net bir sinyal vermelidir" şeklinde konuştu.
İçişleri Bakanlığı, bu ay içerisinde binanın yeniden tasarımı için mimarların davet edileceğini, düzenlenen yarışmayla jüri tarafından en uygun tasarımın seçileceğini belirtti.
Hitler, binada kısa bir süre geçirmesine rağmen dünyadaki Nazi sempatizanlarını burada bir araya getiriyor. Nazi sempatizanları her yıl buraya gelerek Hitler’in doğum gününde binanın önünde bir miting düzenliyor.

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