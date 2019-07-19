"Hızlı trenle yolcu ve yük taşımacılığı için projeler geliştiriyoruz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Ülkemizde özellikle ekonomik büyüklüklerin artmasıyla birlikte çoğalan yük ve yolcu hareketine, daha ekonomik bir şekilde hizmet sunmak için ülke genelinde ve ana akslarında, hızlı trenle yolcu ve yük taşımacılığı amacıyla projeler geliştiriyoruz." dedi.

Turhan, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Malatya'da, yapımı devam eden Kuzey Çevre Yolu'nda incelemelerde bulundu.

Daha sonra Malatya Büyükşehir Belediyesini ziyaret eden Turhan, Başkan Selahattin Gürkan'dan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Turhan, burada yaptığı konuşmada, kentin bir kavşak noktası olduğunu ve her açıdan geliştiğini söyledi.

Bir gazetecinin, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki çalışmaları sorması üzerine Bakan Turhan, şunları kaydetti:

"Oradaki çalışmalar planlandığı gibi gidiyor. Programın önünde gidiyoruz. Çok şükür hava şartları çalışmamızı, iş programımızı öngördüğümüz takvimden önce tamamlamak için bize imkan verdi. Geçtiğimiz yıllardan daha kısa sürede inşallah tamamlayacağız. Kurban Bayramı öncesinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki bakım, onarım çalışmalarını tamamlayıp tam kapasiteyle İstanbul halkının hizmetine açmayı hedefliyoruz."