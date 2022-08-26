Hızlı ve yağsız bir şekilde kızartma yapmak isteyenlerin bir numaralı tercihi Philips Air Fryer kullananlar ve yorumları

Günün yorgunluğu arasında bir de yemek için kim uğraşacak, öyle değil mi? Tam da böyle düşünenler için tasarlanan yeni nesil Philips HD9870/20 Air Fryer XXL Smart Sensing Star White Fritöz kesinlikle denemeye değer. Siz de teknolojik mutfak aletlerine meraklıysanız Philips Air Fryer özelliklerine, ürünün avantaj ve dezavantajlarına, ayrıca kullanıcı yorumlarına yer verdiğimiz bu yazıyı mutlaka incelemelisiniz!

Philips HD9870/20 Air Fryer XXL Smart Sensing Star White Fritöz

Philips HD9870/20 Air Fryer XXL Smart Sensing Star White Fritöz teknik özellikleri

Mutfağın olmazsa olmazı hâline gelen Philips HD9870/20 Air Fryer XXL Smart Sensing Star White Fritöz, yeni rengiyle beğenileri topladı. Yemeklerinize minimum sürede maksimum lezzet katmak için yatırım yapabileceğiniz en iyi mutfak aletlerinden olan model, Smart Sensing teknolojisine sahip. Pişireceğiniz yemeği seçtikten sonra devreye giren akıllı sensör, yiyecek türüne göre sıcaklığı ve süreyi otomatik olarak ayarlıyor. Gücünü 2225 Watt motordan alan cihazın motorla desteklenen güçlü ısıtıcısı, yemeklerinizi yüksek performans göstererek pişiriyor. Sıcak havayı iç haznesinde döndürerek ön ısıtma ve bekleme olmadan nefis ve sıcacık yemeklerle sizi baş başa bırakıyor. Fazla yağı çıkarma teknolojisiyle geliştirilen fritöz, sağlıklı bir yaşam için ilk adımı atmanıza da yardım ediyor. Cihaz, yiyeceklerdeki fazla yağı arındırıyor ve daha az doymuş yağ ile çıtır çıtır kızartmalar elde etmenize yardımcı oluyor. Aynı zamanda rapid air teknolojisi olan fritöz, yedi kat fazla hava akışından faydalanarak yiyeceklerinizin daha kısa sürede pişmesini ve böylece mutfakta geçireceğiniz vakitten tasarruf etmenizi sağlıyor. Modelin kalabalık ailelerin tüm ihtiyacını karşılayacak, mutfaktaki yükü önemli ölçüde azaltacak XXL geniş aile boyu ve 7,3 litre kapasiteli kızartma sepetiyle altı porsiyona kadar yemek servis edebilirsiniz. Kullanışlı Sıcak Tutma Modu ise yemeğinizi 30 dakikaya kadar sıcak tutuyor. Bunun yanında en sevdiğiniz yemeği kaydedebilir, ideal sıcaklıkta ve ayarda dilediğiniz zaman pişirebilirsiniz. Cihazın ön yüzeyinde bulunan LED ekranı sayesinde yiyeceğin kaç derecede pişeceğini, süresini ve türünü ayarlayabilirsiniz. "Philips Air Fryer nasıl kullanılır?" diye soracak olursanız cihaza yiyeceği koyarak yiyecek türünü seçmeniz yeterli!

Philips HD9870/20 Air Fryer XXL Smart Sensing Star White Fritöz'ün avantajları ve dezavantajları

Kullanışlı ve kaliteli bir fritöz arayanlar için cihazın avantaj ve dezavantajlarından kısaca bahsedelim:

Fritöz, kalabalık aileye sahip olanlar veya çalışan kişiler için önemli ölçüde kolaylık sağlıyor.

Aile boyu pişirme tavasıyla gelen ürün; bu yönüyle sebze, yumurta, soslu et gibi çeşitli yiyeceklerin tavaya yapışmadan pişmesine yardımcı oluyor.

Wi-Fi özelliğiyle akıllı telefonunuzdan cihazı kolaylıkla kontrol edebiliyorsunuz.

Şık tasarımı ve ideal boyutuyla fazla yer kaplamadan mutfağınıza şıklık katıyor.

1,4 kg kızartma kapasitesine sahip cihaz ile misafirlerinizi ve ailenizi nefis ötesi kızartmalarla sevindirebiliyorsunuz.

"Philips Air Fryer nasıl temizlenir?" diye merak edenlere güzel haber. Ürünün quick clean teknolojisiyle geliştirilen, çıkarılabilir ve yapışmaz süzgeçli sepeti; makinede yıkanabilir olması sayesinde kolaylık vadediyor.

Ürünün en önemli avantajlarından biri de daha önce belirttiğimiz gibi yiyeceklerdeki fazla yağı arındırması. Böylelikle sizi fazla malzeme kullanmaktan ve sağlıksız beslenme alışkanlıklarından kurtarıyor.

Aynı zamanda kızartma, pişirme, fırınlama ve ızgara gibi çeşitli yöntemlerle yiyeceklerin eşit derecede pişmesine yardımcı oluyor.

Cihazın kapağı, pişirme sırasında açılabildiği için yemekler kontrol edilebiliyor. Ancak şeffaf kapağa yer verilmemesi yiyeceklerin durumu için sık sık aç-kapa işlemi gerektiriyor. Bu da cihazın önemli dezavantajlarından biri olarak görülüyor.

Philips HD9870/20 Air Fryer XXL Smart Sensing Star White Fritöz kullananların yorumları

Philips Air fryer kullananlar, cihazın sağladığı performanstan oldukça memnun görünüyor. Çok kısa sürede her yemeğin en lezzetli şekliyle elde edilmesi ve geniş haznesiyle pratik kullanım sunması, Philips Air Fryer XXL kullananların yorumları arasında dikkat çekiyor. Ayrıca farklı yemek tariflerine ulaşmayı sağlayan NutriU uygulamasının varlığı da cihazın kullanıcıları sevindiren bir diğer özelliği olarak karşımıza çıkıyor. Üstelik tüm evi kaplayan kızartma kokusunu minimuma indirmesiyle fiyatını hak eden bir ürün olduğu da kullanıcıların gözlerinden kaçmıyor.

Philips HD9870/20 Air Fryer XXL Smart Sensing Star White Fritöz'e alternatif ürünler

1. Xiaomi Smart Air Fryer Fritöz

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En iyi fritöz modelleri arasında yer alan cihaz, Philips'e yakın özellikleriyle dikkat çekiyor. 3,5 litre kapasitesiyle dilediğiniz yiyeceği kısa sürede pişirmenize olanak tanıyor. 1500 Watt motor gücüyle birleştirilen sıcak hava akımı, yiyeceklerin eşit şekilde pişmesine yardımcı oluyor. Hangi yemek için ne kadar sıcaklığın ve sürenin gerekli olduğunu bilmiyorsanız endişe etmeyin! Cihazın yüzden fazla tarifi ile her türlü yemeği pişirmek çok kolay.

2. Tefal EY5018 Easy Fry & Grill Classic Yağsız Fritöz Air Fryer

Sıradaki önerimiz 4,2 litre pişirme kapasitesiyle altı kişiye kadar servis hazırlayabileceğiniz Tefal EY5018 Easy Fry & Grill Classic Yağsız Fritöz Air Fryer. Geleneksel fırınlardan %49 daha hızlı pişirme özelliğine sahip cihazın döküm alüminyum ızgarasıyla sebze ve etleri sorunsuz bir şekilde pişirebiliyorsunuz. Sıcak hava özelliğiyle kızartma ve ızgarayı bir arada yapabiliyor, ekstra çıtır teknolojisiyle leziz ve çıtır çıtır yemeklerin tadını çıkarabiliyorsunuz.

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3. Electrolux Explore 6 Air Fryer

Sıcak hava sirkülasyonuyla sıcacık ve sağlıklı, birbirinden leziz yemekler yapmanızı sağlayan ürün ile kızartma, pişirme, ızgara ve hatta kavurma için başka bir cihaz kullanmanıza gerek kalmıyor. Cihazın sekiz pişirme programıyla ister kek pişirin ister tavuk. Hem hızlı hem kolay en sevdiğiniz yemeklere ulaşmak için Electrolux Explore 6 Air Fryer yeter!

4. Kumtel Fastfryer HAF-01

Modern tasarımı ve uygun boyutuyla her mutfağa yakışacak cihaz, gücünü 1500 Watt motordan alarak çok yönlü kullanım imkânı sunuyor. Kızartma kapasitesi 3,9 litre olan ve 200 dereceye kadar ayarlanabilir sıcaklığa sahip ürün, paslanmaz çelik malzemeleriyle mutfağınızın kalıcı misafiri olmaya aday. Sıcak hava teknolojisiyle her yiyeceği eşit şekilde ısıtıyor. Kumtel Fastfryer HAF-01, gelişmiş fonksiyonlarıyla Philips modeline alternatif olabilecek en ideal ürünlerden biri.

5. Schafer Fit Fry Sıcak Hava Fritözü

Kullanıcıların en çok favorilediği ürünlerden olan Schafer Fit Fry Sıcak Hava Fritözü, uygun fiyatlı bir fritöz arayanların beklentisini karşılayan özellikleriyle beğeni topluyor. Özel sıcak hava teknolojisiyle yemeklerinizi ideal sıcaklıkta pişiren cihaz, otomatik kapanma fonksiyonuyla olası kazaların önüne geçiyor. Yiyecekler hazır olduğunda sesli uyarı vererek büyük avantaj sağlıyor.

6. Kiwi Kaf 5515 Air Fryer Yağsız Fritöz Kızartma Makinesi

800 Watt motor gücüne sahip model, kompakt tasarımıyla mutfağınızda fazla yer kaplamıyor. Çıkarılabilir ve temizlenmesi kolay parçalarıyla hijyen sağlayan cihazın 30 dakikalık zamanlayıcı ve sesli uyarı özellikleri sayesinde yemek için fazla zaman harcamak zorunda kalmıyorsunuz. Son derece pratik kullanım sunan cihaz ile misafirleriniz için çeşit çeşit yemek hazırlayabilirsiniz. E, daha ne olsun?

7. Philips HD9650/90 Air Fryer XXL Fritöz

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Philips ailesinin üyelerinden olan cihazın XXL boyu, tek seferde daha fazla yemek pişirmenize olanak tanırken %90 oranında daha az yağ kullanıyor. Modelin ön yüzündeki dijital paneli; sıcaklık, süre, yiyecek türü ve yemeği sıcak tutma gibi pek çok fonksiyonu bir arada bulunduruyor. Model, yiyeceğinizi 30 dakikaya kadar sıcak tutuyor. NutriU uygulaması ise kullanıcılarını 350'den fazla yemek tarifiyle tanıştırıyor.