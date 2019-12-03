HABER

HKEB Vakfından öğrenciler yararına anlamlı gece

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 09:17 | Son Güncelleme

Harita Kadastro Eğitim Bilim Kültür Vakfının (HKEB) düzenlediği gecenin tüm gelirleri, öğrencilere burs olarak bağışlanacak.İzmir’de Harita ve Kadastro Mühendisi Ali Ekber Gül başkanlığında kuruluşunu tamamlayan Harita Kadastro Eğitim Bilim Kültür Vakfı (HKEB), tüm gelirleri üniversite öğrencilerine burs olarak verileceği bir dayanışma yemeği düzenledi.

Harita Kadastro Eğitim Bilim Kültür Vakfının (HKEB) düzenlediği gecenin tüm gelirleri, öğrencilere burs olarak bağışlanacak.
İzmir’de Harita ve Kadastro Mühendisi Ali Ekber Gül başkanlığında kuruluşunu tamamlayan Harita Kadastro Eğitim Bilim Kültür Vakfı (HKEB), tüm gelirleri üniversite öğrencilerine burs olarak verileceği bir dayanışma yemeği düzenledi. İzmir iş dünyası ve çeşitli meslek gruplarından oluşan davetliler, geceye yoğun bir katılım sağladı. Gecenin sonunda HKEB Vakfı Başkanı Ali Ekber Gül, çekilişle seçilen bazı katılımcılara hediyeler dağıttı. Hediye kazanan birçok davetlinin, kazandıkları hediyeleri vakfa bağışlamaları ise dikkat çekti.

"Aydınlık bir Türkiye için onların eğitimini gözetmek durumundayız”
Düzenlenen organizasyon hakkında açıklama yapan Gül, "Vakıf fikrimiz birkaç yıl önce meslektaşlarımızla konuşurken, özellikle kaza geçirmiş meslektaşlarımızın çocuklarına yardım ulaştırmak konusunda yaşadığımız rahatsızlıklardan sonra oluştu. Bizi teşvik eden konulardan birisi de meslektaşlarımızın bize vermiş olduğu destek ve güvendi. 2019’un Ocak ayında da Resmi Gazete’de yayınlanarak resmen kuruluşumuzu tamamladık. Tüm mühendis, mimarlar ve iş adamlarını ortak bir çatı altında toplayabileceğimiz bir oluşum içerisinde olma düşüncemiz var. Vakıf olarak hedefimiz çok büyük. Üniversite kurmaya kadar gidiyor. Şu an biz 10 kadar meslektaş çocuğu öğrencimize burs vererek başladık. İlerleyen zamanlarda vakfın gelirleri arttığında da burslarımız daha geniş kapsamlı olacak. Bu gece de burs verdiğimiz çocuklarımız yararına bir organizasyon düzenledik. Aydınlık bir Türkiye için onların eğitimini gözetmek durumundayız. Burada bağışlanan paralar vakfın hesabına yatarak çocuklarımızın eğitimi yararına bu yıl ve gelecek yıllarda onların burslarının devamlılığına katkı sağlayacaktır" sözlerine yer verdi.
Harita Kadastro Eğitim Bilim Kültür Vakfının düzenlediği organizasyonun sonunda toplanan bağışların öğrencilere burs olarak aktarılacağı belirtildi.

PARTNER O koku apartmanı sarınca... Korkunç gerçeği komşular fark etti! O koku apartmanı sarınca... Korkunç gerçeği komşular fark etti!
Gözü yaşlı anne: "Kızım o kıyafeti hiç giymemişti"Gözü yaşlı anne: "Kızım o kıyafeti hiç giymemişti"
Kulübeler geldi açlık grevi bittiKulübeler geldi açlık grevi bitti
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İrem Derici'den 'Bakire misin?' sorusuna yanıt!

İrem Derici'den 'Bakire misin?' sorusuna yanıt!

Demirtaş’ın sağlık durumu ile ilgili hastaneden açıklama geldi!

Demirtaş’ın sağlık durumu ile ilgili hastaneden açıklama geldi!

Canlı yayında gergin anlar! Fatih Altaylı stüdyoyu terk etti!

Canlı yayında gergin anlar! Fatih Altaylı stüdyoyu terk etti!

Trump'tan NATO zirvesi öncesi zehir zemberek sözler!

Trump'tan NATO zirvesi öncesi zehir zemberek sözler!

Mucize Doktor'da büyük sır ortaya çıkıyor! Ferman'dan Ali'yi şaşırtan itiraf

Mucize Doktor'da büyük sır ortaya çıkıyor! Ferman'dan Ali'yi şaşırtan itiraf

Kan donduran olay! Acil tıp teknisyeni ceset gömerken yakalandı!

Kan donduran olay! Acil tıp teknisyeni ceset gömerken yakalandı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yolcu otobüsü kar küreme aracıyla çarpıştı!

Yolcu otobüsü kar küreme aracıyla çarpıştı!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Bir il karıştı, silahlı kavga çıktı! Çok sayıda yaralı

Bir il karıştı, silahlı kavga çıktı! Çok sayıda yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kulübeler geldi açlık grevi bitti

Kulübeler geldi açlık grevi bitti

Erzincan’da karın ardından kartpostallık görüntüler oluştu

Kartpostal gibi!

Hava durumu nasıl? Meteoroloji son hava durumu tahminini açıkladı: Karla karışık yağmur uyarısı!

Meteoroloji saat vererek uyardı! Karla karışık yağmur geliyor

İstanbul'da ormanlık alanda patlama sesleri!

İstanbul'da ormanlık alanda patlama sesleri!

Kazakistan'da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Kazakistan'da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Kontrolden çıkan araç kamyona çarptı: Yaralılar var!

Kontrolden çıkan araç kamyona çarptı: Yaralılar var!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.