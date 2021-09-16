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Hollanda Dışişleri Bakanı istifa etti

16.09.2021 22:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollanda'da geçici hükümetin Dışişleri Bakanı Sigrid Kaag, Afganistan'daki tahliyelerde başarısız olunduğu gerekçesiyle görevinden istifa etti.

Hollanda Dışişleri Bakanı istifa etti

Hollanda parlamentosunda Sigrid Kaag ve Savunma Bakanı Ank Bijleveld hakkında verilen soru önergesinin görüşüldüğü oturumda, Afganistan'dan sivillerin tahliye edilmesinde geç kalındığı ve başarısız olunduğu gerekçesiyle her iki bakan kınandı.

İSTİFASINI SUNACAK

Dışişleri Bakanı Kaag hakkındaki kınama oylamasında, 78 milletvekili "evet", 72 milletvekili "hayır" oyu verdi.

Kaag, oylama sonrasında yaptığı konuşmada, "Parlamento, kabinenin, gerektiği gibi hareket etmediğine hükmetti. Sonuçları kabul etmem lazım. Politika reddedildiyse Bakan istifa etmeli." ifadelerini kullandı.

Kaag'ın istifası, Hollanda Kralı Willem Alexander'e sunulacak.

DİĞER BAKAN İSTİFAYI DÜŞÜNMÜYOR

Mayıs 2021'de Dışişleri Bakanlığı görevine başlayan Kaag, halihazırda kurulması planlanan koalisyon hükümetinde olması beklenen Demokratlar 66'nın (D66) liderliğini yürütüyor.

Savunma Bakanı Bijleveld'in kınanmasına ilişkin karar da parlamentoda kabul edildi.

Oylama öncesi konuşan Bijleveld ise sonuç ne olursa olsun istifa etmeyi düşünmediğini dile getirmişti.

Kınama kararına koalisyondaki Demokrasi İçin Halk Partisi (VVD), Demokratlar 66 (D66) ve Hristiyan Demokrat Parti (CDA) hayır oyu kullanırken, Hristiyan Birlik Partisi (CU) blok halinde evet oyu verdi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı Hollanda Afganistan
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