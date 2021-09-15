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Covid: Hollanda, 25 Eylül'den itibaren sosyal mesafe uygulamasına son veriyor

15.09.2021 13:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollanda hükümeti, Covid-19 salgınının başından bu yana uygulanan 1,5 metrelik sosyal mesafe kuralının 25 Eylül'den itibaren kaldırılmasına karar verdi. Yeni gevşeme adımı kapsamında yiyecek, içecek ve eğlence sektörü ile kültür sanat ve spor etkinliklerine girişte Covid sertifikası gösterilmesi zorunlu olacak.

Covid: Hollanda, 25 Eylül'den itibaren sosyal mesafe uygulamasına son veriyor

Hollanda hükümeti, Covid-19 salgınının başından bu yana uygulanan 1,5 metrelik sosyal mesafe kuralının 25 Eylül'den itibaren kaldırılmasına karar verdi.

Yeni gevşeme adımı kapsamında yiyecek, içecek ve eğlence sektörü ile kültür sanat ve spor etkinliklerine girişte Covid sertifikası gösterilmesi zorunlu olacak.

Toplu etkinliklerde kişi sınırlaması kaldırılırken, 25 Eylül'den itibaren Hollanda'daki stadyumlara, Covid sertifikası gösterme koşuluyla kapasitesi kadar seyirci alınabilecek.

Sabit koltukları olmayan kapalı alanlarda konserlere de izin verilecek. Salon kapasitesinin yüzde 75'ine seyirci alınacak.

Festival ve birden fazla günde yapılan açık hava etkinlikleri tekrar başlayacak. Covid sertifikası zorunlu olan etkinliklerde kişi sınırlaması kaldırılacak.

1,5 metrelik sosyal mesafe uygulamasının kaldırılması ise geçici hükümetin başbakanı Mark Rutte'nin açıkladığı "gevşeme paketi" içerisinde en dikkat çekici adım oldu.

Hükümete göre oldukça ağır bir önlem olan sosyal mesafeye zaten artık yeterince uyulmuyor.

Almanya ve Belçika'da uygulama sürüyor

Oysa birçok Avrupa ülkesinde hala sosyal mesafe kuralı yürürlükte.

Örneğin kuralları 1 Eylül'den itibaren büyük ölçüde gevşeten komşu ülke Belçika'da, kamusal alanlarda özellikle savunmasız kişilerin sağlığının tehlikeye atılmaması için 1,5 metrelik sosyal mesafe uygulamasına devam ediliyor. Belçika'da Covid sertifikasının zorunlu olduğu kitlesel etkinliklerde sosyal mesafe uygulanmıyor.

Diğer komşu ülke Almanya'da da aynı aileye mensup olmayan kişiler arasında en az 1,5 metrelik sosyal mesafe bulunması kuralı hala uygulanıyor.

Hollanda hükumeti ise sosyal mesafe uygulaması yerine, 25 Eylül'den itibaren Covid sertifikası zorunluluğu getirdi. Sertifika, her iki doz Covid aşısını yaptıran veya son 48 içinde test sonucu negatif olanlar ile 6 ay içerisinde koronavirüse yakalanmış ve virüse karşı direnç geliştirmiş kişilere veriliyor.

Ülkedeki okullarda, sınıflardaki toplu karantina uygulaması da sona eriyor. Sınıftan bir kişi koronavirüse yakalandığında artık tüm sınıf değil, sadece enfekte kişi ile yakın temasta olanlar eve gönderilecek.

Orta ve yüksek eğitimde de koridorlarda ağız maskesi zorunluluğu kaldırıldı. Maske sınıflarda zaten takılmıyordu. Toplu taşıma araçlarında ise maske zorunluluğu devam edecek.

Koronavirüs vakaları açsısından riskli olan bölgelerden Hollanda'ya gelen tam aşılı kişilere 22 Eylül'den itibaren artık karantina uygulanmayacak.

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