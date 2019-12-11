Hollanda'da Arakanlı Müslümanlardan Suu Çii'ye tepki

UAD'deki duruşmaya katılmak için Lahey'e gelen Avustralya Rohingya Aydınlar Topluluğu Vakfı Başkanı Hla Myint, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suu Çii'nin soykırımı inkar etmesinin savunulacak bir tarafı olmadığına vurgu yaparak, "Söylediği her şey yalan. Uluslararası hukuk uzmanları bunu zaten kabul etmez çünkü Myanmar hükümetinin yaptığı araştırmalar gerçeği yansıtmıyor." dedi.

Avrupa'nın farklı ülkelerinden ve ABD'den gelen kalabalık bir grup, Gambiya'ya verdikleri desteğin yanı sıra Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Suu Çii'ye tepki gösterdi.

Almanya'dan gelen ERC Eğitim Başkanı Hüseyin Azmi de "Suu Çii, duruşma salonunda Arakanlı Müslümanlara karşı soykırım yapılmadığını söyleyerek büyük bir yalana imza attı. Bu yalanları uzun süredir uyduruyorlar fakat duruşmada bu yalanlarla kendini kurtaramaz." diye konuştu.

Mahkemeden iyi bir sonuç beklediklerini belirten Azmi, "Bu davayı kazanacağımıza inanıyoruz. Bize yardım eden ülkeler arasında Türkiye, Gambiya ve 57 ülkeden oluşan İİT'ye de çok teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Londra'dan gelen Khun Nawng da "Bu davaya şahit olmak ve Arakanlı Müslüman kardeşlerimize destek olup dayanışma içinde bulunmak için geldik. UAD'nin mağdurların sesini duyarak Gambiya'nın taleplerini ciddiye almasını ve olumlu bir karar vermesini bekliyorum. Bu onların sorumluluğudur." değerlendirmesinde bulundu.

Zahedul Haque da "Suu Çii, ikilemde kaldı. Ya gerçeği anlatacak ya da yalan söyleyecekti. Kafası karışık durumda ne söylese problem olacaktı." dedi.

Gösteride ayrıca "Rohingya'nın ve adaletin yanında ol" pankartları taşıyan göstericiler, "Myanmar'da adalet için ayaktayız", "Myanmar'da savaşı ve soykırımı durdur" ve "Rohingya'yı kurtar, insanlığı kurtar" yazılı dövizler taşıdı, "Rohingya için adalet istiyoruz", "Aung San Suu Çi utan", "Teşekkürler Türkiye ve Gambiya" ve "Soykırımı durdur" şeklinde sloganlar attı.