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Hollanda'da Çin'in Uygur politikasına dikkati çekmek için bisiklet turu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 19:03 | Son Güncelleme

Hollanda'da bir grup gönüllü, Çin'in, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki insan hakları ihlallerine dikkati çekmek ve yaklaşık 10 aydır başkent Amsterdam'da tek başına gösteri yapan Uygur Türkü Abdurehim Gheni'yi desteklemek için bisiklet turu düzenledi - Bisiklet turunu organize eden Salih Canöz: - "Abdurehim ağabeyi takip ederken biz de Doğu Türkistan için neler yapabiliriz diye böyle bir fikir oluştu. Sivil insanlar olarak fazla gücümüz olmasa da en azından bunu yapabileceğimizi düşündük" - Abdurehim Gheni: - "Sessiz kalmış insanların sesleri olarak bizlere çok destek oldukları için bundan çok memnun oldum ve gururlandım. Kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Çok heyecanlandım ve gözlerim yaşardı"

SOEST/AMSTERDAM (AA) - Hollanda'da bir grup gönüllü, Çin'in, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki insan hakları ihlallerine dikkati çekmek amacıyla bisiklet turu düzenledi.

Soest kentindeki Hollanda Diyanet Vakfına (HDV) bağlı Fatih Camisi önünde dua ile başlayan bisiklet turu, yaklaşık 10 aydır başkent Amsterdam'da tek başına gösteri yapan ve Soest kentinde yaşayan Uygur Türkü Abdurehim Gheni'nin gösteri yaptığı Dam Meydanı'nda son buldu.

Gönüllüler, yaklaşık 80 kilometre yolu bisikletle gitti.

Bisiklet turunu organize eden Salih Canöz, amaçlarının Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşananların özellikle Türkler arasında daha çok duyulmasını sağlamak olduğunu belirterek, "Abdurehim ağabeyi takip ederken biz de Doğu Türkistan için neler yapabiliriz diye böyle bir fikir oluştu. Sivil insanlar olarak fazla gücümüz olmasa da en azından bunu yapabileceğimizi düşündük." dedi.

Gönüllü Arzu Morkoç da Uygur Türklerine destek olmak için bisiklet turuna katıldığını dile getirerek, "Yorulsak da bir amaç için buradayız. Hiç bu kadar uzun bir mesafede bisiklet sürmemiştim fakat bir amaç olduğu için geldik ve bu da benim için güzel bir duygu. Küçük bir grup olsak da sesimizi duyurmuş oluruz inşallah ve kardeşlerimiz kaybettikleri ailelerini bulurlar ve bu son olur artık." ifadesini kullandı.

Uygur Türklerine dua ve temennide bulunan Sinan Canöz de "Bizler milli duyguları kabarık Müslüman insanlarız. O yüzden nerede bir zulüm, şiddet ve haksızlık görsek oraya koşmuşuzdur. İnşallah bugün bir nebze de olsa Abdurehim ağabeye yardımcı olduk ve inşallah amaç yerine ulaşır." diye konuştu.

Bisiklet sürerek uzak mesafeden Uygur Türklerine ve kendisine destek olmak için gelen gönüllülere teşekkür eden Gheni de "Sessiz kalmış insanların sesleri olarak bizlere çok destek oldukları için bundan çok memnun oldum ve gururlandım. Kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Çok heyecanlandım ve gözlerim yaşardı." değerlendirmesinde bulundu.

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