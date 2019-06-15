HABER

Hollandalı kadına tecavüzle suçlanan 2 Afgan tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.06.2019 23:51 | Son Güncelleme

İSTANBUL'dan yürüyerek Konya'ya giden Hollandalı Annelot Rosemijn (27) adlı kadına, Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde tecavüz ettiği iddia edilen Afgan uyruklu Aziz Eskandari (22) ve Sayd Ahmet Sadıgi (26), jandarma tarafından kısa sürede yakaladıktan sonra tutuklandı.

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- İSTANBUL'dan yürüyerek Konya'ya giden Hollandalı Annelot Rosemijn (27) adlı kadına, Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde tecavüz ettiği iddia edilen Afgan uyruklu Aziz Eskandari (22) ve Sayd Ahmet Sadıgi (26), jandarma tarafından kısa sürede yakaladıktan sonra tutuklandı.
Olay, önceki gün saat 22.30 sıralarında Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine bağlı Kemarkaya köyü Yapraklı mevkiinde meydana geldi. Hollandalı Annelot Rosemijn, İran'dan İstanbul'a, oradan da yürüyerek Konya'ya giderken, Bolvadin’de 2 Afgan’ın tecavüzüne uğradığını iddia etti. 2 şüphelinin elinden kurtulan Rosemijn, bölgede hayvanlarını otlatan bir çobandan yardım istedi. Çoban durumu Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığı’na haber verdi.
Olay yerine kısa sürede gelen jandarma ekipleri, Annelot Rosemijn'in ifadesi doğrultusunda kendisine tecavüz ettiğini öne sürdüğü Afgan uyruklu 2 şüpheliyi aramaya başladı. Jandarma ekipleri drone ve arama köpekleri de kullandıkları çalışmalar kapsamında Aziz Eskandari ve Sayd Ahmet Sadıgi’yi kısa sürede yakaladı.
SUÇLARINI İTİRAF ETTİLER
Bölgede çobanlık yaptığı öğrenilen Afgan şüpheliler verdikleri ifadede suçlarını itiraf etti. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Annelot Rosemijn ise işlemlerinin ardından Bolvadin’den ayrıldı.

Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat! Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat!
Mardin’de muhtarlık kavgası: 22 yaralıMardin’de muhtarlık kavgası: 22 yaralı
Sel, park halindeki otomobili sürüklediSel, park halindeki otomobili sürükledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

İntihar mı, kaza mı? Pencereden düşen engelli kadın hayatını kaybetti

İntihar mı, kaza mı? Engelli kadının şüpheli ölümü

Çok konuşulan tabela değiştirildi

Çok konuşulan tabela değiştirildi

Müşteriye kaba davranan pazarcıya belediyeden şaşırtan ceza

Müşteriye kaba davranan pazarcıya belediyeden şaşırtan ceza

Çorum'da hortum büyük hasar yarattı

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.