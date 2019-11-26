HABER

Hollanda'nın en büyük süpermarket zinciri 'uygun üniforma için' çalışanlarından iç çamaşırlı fotoğraf istedi

26.11.2019 18:07 | Son Güncelleme

Albert Heijn, Nijmegen kentinde çalışanlarından, bedenlerine en uygun üniformayı seçebilmek için iç çamaşırı ya da vücudu sımsıkı saran ve tüm hatlarını gösteren kıyafetlerle çekilmiş bir fotoğraflarını istedi. "Gerekli ve zorunlu" diye açıklanan talep tepkilere yol açınca, süpermarket zinciri özür dileyip plandan vazgeçildiğini açıkladı. Lahey'den Yusuf Özkan'ın haberi.

Hollanda'nın en büyük süpermarket zinciri 'uygun üniforma için' çalışanlarından iç çamaşırlı fotoğraf istedi

Hollanda'nın ilk ve en büyük süpermarketler zinciri Albert Heijn'ın (AH) Nijmegen kentindeki şubesinde çalışanlar, yeni yılda verilecek şirket üniformaları konusunda bilgilendirme amacıyla geçen hafta sonu kantine asılan afişi önce şaka sandılar.

Zira süpermarket çalışanlarının bedenlerine en uygun üniformayı seçebilmeleri için iç çamaşırı ya da vücudu sımsıkı saran ve tüm hatlarını gösteren kıyafetlerle çekilmiş bir fotoğrafları isteniyordu.

Fotoğrafların en geç Salı günü, şirket yönetimine teslim edilmesini isteyen şirket, çalışanlara gönderdiği elektronik posta mesajında, bunun "gerekli ve zorunlu" olduğunu vurguladı.

AH tarafından hazırlanan afişte, "Herhangi bir yakınınızdan, fotoğraflarınızı çekmesi için yardımcı olmasını isteyebilirsiniz" tavsiyesi de yer alıyordu.

Süpermarket çalışanlarından 17 yaşındaki Jochem de Haes'in, çamaşırlı fotoğrafını çekmesi için yardım istediği annesi de bunun bir şaka olduğunu düşünmüşü. De Haes, NRC gazetesine, "Ancak gerçekti. Yönetici, bunu yapmazsak, doğru kurumsal giysilere sahip olmadığımız için artık iş yerinde kalamayacağımızı söyledi" dedi.

AH Sözcüsü, bu talebin gerekçesini, "Kimsenin çok büyük ya da küçük giysiler giymesini istemiyoruz" diye açıkladı. Sözcü, dini gerekçelerle bu öneriye sıcak bakmayan çalışanlarla ilgili bir soru üzerine, "Onların, sadece beden ölçülerini içeren bilgileri yönetime vermesi yeterli" dedi.

Sözcüye göre, bu gönüllü bir uygulama. Nijmegen kentinde deneme amaçlı yapılacak bu girişimin başarılı olması durumunda, ülke genelindeki tüm çalışanlardan iç çamaşırlı ya da tüm vücut hatlarını gösteren fotoğrafları istenecek.

'Gerekli ve zorunlu'

Ancak çalışanlar, kendilerine gönderilen elektronik posta mesajında, şirket yönetimin bu uygulama için, "gerekli ve zorunlu" uyarısı yaptığını anımsatıyor.

Hollanda Veri Koruma Kurumu, süpermarketler zincirinin bu talebini, "tuhaf" olarak değerlendirdi. AH'nin, çalışanların kişisel verilerini de kullanmak istediğini belirten kurum, mağaza personeli izin verse dahi, bunun yasa dışı bir uygulama olduğuna dikkati çekti.

Veri Koruma Kurumu, süpermarket çalışanlarının büyük bölümünün reşit olmayan kişilerden oluştuğunu da anımsatarak, AH'nin talebinin her açıdan sakıncalı olduğunu açıkladı.

Tepkiler üzerine AH yönetimi geri adım atmak zorunda kaldı. Şirketten yapılan açıklamada, deneme amaçlı uygulamanın yanlış anlaşıldığı savunuldu.

Olayın medyaya yansımasının ardından denemenin başarısız olduğunu ve durdurulduğunu belirten şirket, yaşananlar nedeniyle özür dileyerek iç çamaşırlı fotoğraf talebinden vazgeçildiğini açıkladı.

Daha önce gönderilen personel fotoğraflarına ne olduğu konusunda ise bilgi verilmedi.

Mağazalar zincirinin ilk şubesi, Albert Heijn tarafından 1887'de Oostzaan kasabasında açılmış. Hollanda perakende sektöründe yüzde 33'lük oranla en büyük pazar payına sahip olan AH'nin 100 bin civarında çalışanı bulunuyor.

Bu saat stresi engelliyor!Bu saat stresi engelliyor!
Malta'da gazeteci suikastı soruşturması istifa getirdiMalta'da gazeteci suikastı soruşturması istifa getirdi
Londra'da 32 bin sterlin yıllık brüt maaşla köpek bakıcısı ilanıLondra'da 32 bin sterlin yıllık brüt maaşla köpek bakıcısı ilanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yavru köpeğin elini yaladığı adam hayatını kaybetti

Yavru köpeğin elini yaladığı adam hayatını kaybetti

Kadın gardiyan mahkumla 'uygunsuz ilişki' yaşadı!

Kadın gardiyan mahkumla 'uygunsuz ilişki' yaşadı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli EYT açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli EYT açıklaması

İkinci bebeğini bekliyor! Eşinden ihanet açıklaması

İkinci bebeğini bekliyor! Eşinden ihanet açıklaması

Korkunç iddia! 'Uzun süre evde kıyma makinesi çalışmış'

Korkunç iddia! 'Uzun süre evde kıyma makinesi çalışmış'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul ve Ankara uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul ve Ankara uyarısı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Arnavutluk'ta 6.4 şiddetinde deprem!

Arnavutluk'ta 6.4 şiddetinde deprem!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

'O fotoğraflar Mars'ta yaşam olduğunun kanıtı'

'O fotoğraflar Mars'ta yaşam olduğunun kanıtı'

Facebook 'intikam pornosu' için harekete geçti

Facebook 'intikam pornosu' için harekete geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beyaz Saray'da tanımlanamayan hava aracı paniği

Beyaz Saray'da hava aracı paniği

Eve getirdiği 'kedi yavruları' puma çıktı

Eve getirdiği 'kedi yavruları' puma çıktı

G String'li domuz görenleri şoke etti!

G String'li domuz görenleri şoke etti!

Sandıktan 'demokrasi' çıktı ancak protestolar hız kesmedi

Sandıktan 'demokrasi' çıktı ancak protestolar hız kesmedi

ABD'de 36'şar yıl boşuna hapis yatan 3 kişi tazminat alamayacak

ABD'de 36'şar yıl boşuna hapis yatan 3 kişi tazminat alamayacak

Ermenistan'dan 'önkoşulsuz' Türkiye açıklaması

Ermenistan'dan 'önkoşulsuz' Türkiye açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.