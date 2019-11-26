Hollanda'nın en büyük süpermarket zinciri 'uygun üniforma için' çalışanlarından iç çamaşırlı fotoğraf istedi

Hollanda'nın ilk ve en büyük süpermarketler zinciri Albert Heijn'ın (AH) Nijmegen kentindeki şubesinde çalışanlar, yeni yılda verilecek şirket üniformaları konusunda bilgilendirme amacıyla geçen hafta sonu kantine asılan afişi önce şaka sandılar.

Zira süpermarket çalışanlarının bedenlerine en uygun üniformayı seçebilmeleri için iç çamaşırı ya da vücudu sımsıkı saran ve tüm hatlarını gösteren kıyafetlerle çekilmiş bir fotoğrafları isteniyordu.

Fotoğrafların en geç Salı günü, şirket yönetimine teslim edilmesini isteyen şirket, çalışanlara gönderdiği elektronik posta mesajında, bunun "gerekli ve zorunlu" olduğunu vurguladı.

AH tarafından hazırlanan afişte, "Herhangi bir yakınınızdan, fotoğraflarınızı çekmesi için yardımcı olmasını isteyebilirsiniz" tavsiyesi de yer alıyordu.

Süpermarket çalışanlarından 17 yaşındaki Jochem de Haes'in, çamaşırlı fotoğrafını çekmesi için yardım istediği annesi de bunun bir şaka olduğunu düşünmüşü. De Haes, NRC gazetesine, "Ancak gerçekti. Yönetici, bunu yapmazsak, doğru kurumsal giysilere sahip olmadığımız için artık iş yerinde kalamayacağımızı söyledi" dedi.